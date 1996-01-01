Казна под охраной

В июне 2006 г. исполнится 5 лет с момента основания в Приморском крае подразделения, призванного охранять краевую казну. В настоящее время сотрудники филиала отряда государственного учреждения "Ведомственная охрана Министерства финансов РФ" охраняют здания Управления Федерального казначейства в Приморском крае и Управления финансово-бюджетного надзора.

"Перед нами стоит несколько задач: осуществление пропускного и внутриобъектового режима, охрана общественного порядка на территории, задержание лиц, которые пытаются проникнуть на объект. Каждое лицо, которое проходит в отделы учреждений, должно быть зафиксировано. Несмотря на относительно спокойную службу - основную массу происшествий составляют вовремя устраненные затопления и пожары, - были случаи, когда приходилось реагировать на действия, подпадающие под состав уголовного преступления", - отмечает начальник филиала отряда Юрий АНИСИМОВ.

Впрочем, пресечение преступлений и правонарушений для сотрудников ведомственной охраны - дело не новое. Основной контингент отряда - бывшие сотрудники силовых ведомств, в том числе военнослужащие. При приеме на работу кандидатов на должность проверяют так же, как в милиции. В настоящее время в Минфине решается вопрос об обеспечении охраны налоговых инспекций Приморского края, т.к. они также относятся к объектам Минфина. Пока их охраняет вневедомственная или частная охрана.