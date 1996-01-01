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"Мыльная опера" в барсетке
Как сообщал "ЗР", в конце мая было совершено еще одно покушение на авторитетного приморского бизнесмена - в его машине возле офиса на ул. Светланской, 150, в барсетке была обнаружена взрывчатка. Однако, по одной из версий милиции, случившееся было не более чем инсценировкой.
По приезду сотрудников правопорядка на место происшествия стало известно, что бизнесменом, на чью жизнь покушались, был никто иной, как Владимир ПЕТРАКОВ, недавно вернувшийся из Таиланда, где он провел полгода. Барсетку, напичканную взрывчаткой, обнаружил его охранник Петр НИКУЛИН, к слову, бывший оперуполномоченный уголовного розыска. Как взрывчатка общим весом около 0,5 кг попала в барсетку, да еще в бронированный лимузин бизнесмена, никто из его представителей службы безопасности пояснить не смог.
Милиционеры уже были готовы поверить в чудо, в очередной раз спасшее жизнь Петракова, на которого уже покушались 3 раза, в том числе стреляли из гранатомета, если бы НИКУЛИН самолично не схватил взрывчатку и не выбросил ее из машины. Уж кому как не ему, бывшему сотруднику милиции, не знать, что хватать взрывчатку руками, да еще бросать ее, смертельно опасно. По мнению сотрудников правоохранительных органов, так мог поступить только тот, кто заранее знал, что взрывчатка не взорвется. Впрочем, догадки милиционеров о том, что покушение на бизнесмена было плохо поставленным спектаклем, обрели под собой более твердую почву, когда выяснилось, что большую часть взрывчатого вещества из барсетки составляло? мыло.
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