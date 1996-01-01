Подросткам на путях не место

С начала этого года на железнодорожных путях погибли трое подростков и двое получили травмы.

Причем речь идет только о несчастных случаях, когда школьники были сами виноваты в собственной гибели и травмах. Как признают железнодорожники, суицид исключается полностью.

Как ни парадоксально, последний трагический случай произошел во время месячника "Подросток на пути", ежегодно проводимого с 1 мая по 1 июня. Ученик СШ №39, находясь в непосредственной близости от полотна, по какой-то причине не услышал сигналы локомотива. Итог: тяжелейшие травмы и загубленные каникулы.

О необходимости ограничить немотивированное присутствие подростков вблизи железной дороги, особенно во время летних школьных каникул, говорилось не раз. На днях представители Владивостокского отделения железной дороги и Приморского ЛУВД на транспорте через СМИ обратились к подросткам и их родителям с просьбой быть особенно осторожными рядом с железной дорогой.

По словам начальника инспекции по делам несовершеннолетних ЛУВД на транспорте Светланы ДЕРЮЖКО, под угрозой могут быть как жизнь и здоровье подростков, так и кошельки их родителей. Уже были прецеденты, когда родителям пришлось выплачивать крупные штрафы за простои поездов и ущерб, нанесенный объектам железной дороги.