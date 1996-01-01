Джип взорвался барсеткой

В минувшую пятницу на автостоянке возле ресторана "Скандинавия" был взорван джип, принадлежавший, известному в определенных кругах предпринимателю.

Как сообщает PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской ГИБДД, во время взрыва никто не пострадал, по одной из версий, взрывное устройство находилось в барсетке, брошенной на водительское сиденье.