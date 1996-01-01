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При нынешнем состоянии общества судебная реформа невозможна

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В последнее время в России активно обсуждается вопрос о необходимости реформирования отечественной судебной системы. Несмотря на то, что как представители власти, так и общество в целом считают эту проблему одной из самых наболевших, сегодня в нашей стране проведение реформы судебной системы невозможно хотя бы потому, что российское общество само далеко не всегда предпочитает добиваться правды с помощью правосудия.

Говоря о реформе, начнем с того, что ни судейское сообщество, ни представители юридической науки не могут определиться в том, какая из форм судебного процесса для России будет лучшей. Но главное, на мой взгляд, заключается в другом - в общем состоянии судейского сообщества в нашей стране и, что более важно, в состоянии российского общества в целом. Проблема судейского сообщества выражается, прежде всего, в чрезмерной связанности с властью - административной и политической - и отчасти связана с этим проблема личных профессиональных и деловых качеств судей. Что касается меня, то я, прямо скажу, не восторгаюсь в этой части судейским сообществом в целом.

Но главная проблема все-таки заключается в состоянии общества, которое, на мой взгляд, тоже находится не в лучшем состоянии. В свое время Эмиль ДЮРКГЕЙМ ввел понятие "аномия". Аномия - это беззаконие, неспособность общества воспроизводить, поддерживать, уверенно настаивать на соблюдении тех правил, которые ему предложены и с которыми общество согласилось. Это неспособность выдерживать в своем поведении заведенные обычаи, соблюдать и уважать существующие правила. Такое состояние общества образуется на почве неверия, на почве распада национальной этики - как раз то, что мы наблюдаем в России. В этом случае, какую бы прекрасную систему правосудия обществу ни предложить - имеется в виду форма процесса - общество не сможет пользоваться выгодами правосудия, а будет постоянным источником неудовольствия.

В состоянии аномии общество пассивно относится к собственным правам. Из этой пассивности рождается, в первую очередь, почва для коррупции, которая в том числе поражает систему правосудия. Более того, оно становится новой добычей для других общественных институтов, в том числе для криминалитета. Но особенно легко состояние общественной аномии попадает под власть административную и политическую. Общество же, которое находится во вменяемом состоянии, создает и для чиновничества, и для судейства такую среду, в которой коррупции развиваться затруднительно, где коррупционная деятельность становится крайне опасной и невыгодной.

Общество, которое в своем поведении не в состоянии поддерживать прочный этический строй, не может стать опорой и поддержкой судьям. Если бы со стороны общества исходил явно выраженный запрос на правосудие, если бы общество реально, в лице разных его представителей было бы деятельно заинтересовано и выражало бы интерес к тому, чтобы получить доступ к правосудию, чтобы оно было действительно качественным и полноценным, то при таких обстоятельствах, какими бы дефектами суды ни обладали, они не смогли бы противостоять этому общественному давлению.

Но проблема идеи реформы правосудия, конечно, не только в бедственном состоянии российского общества, но и в том, что предпринимаемая реформа в известной мере заранее содержит в себе противоречия. Дело в том, что мы находим правду за пределами процессуальных норм и закона. Правду в нашем понимании нельзя свести к существующим формальностям, положениям законодательства и уж тем более к существующим формам судопроизводства.

Таким образом, привести общество во вменяемое состояние какими-то целенаправленными запланированными средствами, например, с помощью реформ, скорее всего, невозможно - это больше естественный процесс. Он связан и с идеологией, и со здоровьем нации. До решения этой проблемы реформирование судебной системы, равно как и любых других систем - партийной, административной, парламентской - будет представлять собой некий набор полумер.

Об авторе. Константин АРАНОВСКИЙ, профессор, д.ю.н., завкафедрой международного права Юридического института ДВГУ.

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