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У суда один сезон - страда
Из множества предметов на его рабочем столе, пожалуй, только один не имеет отношения к судопроизводству - это 500-страничная книга афоризмов. Закладка в середине тома говорит, что процесс освоения мудрых мыслей в самом разгаре.
- Сергей Тимофеевич, судья с чувством юмора, наверное, редкость?
- Да что вы! Без юмора в нашем деле невозможно. Все ведь на нервах. А хороший анекдот прочитаешь - и отлегло. Юмор расслабляет и позволяет отстраненно относиться к самым неожиданным ситуациям.
- Например, к таким, когда вас обвиняют в коррупции?
- Да, была пару лет назад история с группой депутатов Законодательного собрания, которые попытались меня обвинить. Потом, правда, им пришлось извиняться. Один не стал, и теперь по решению суда возмещает нанесенный мне моральный ущерб. За ложь надо отвечать.
- Как видно, возмездие ждет и тех, кто пустил слух, что вам подарили шикарный коттедж и миллион долларов в придачу... У вас есть миллион в оффшорном банке, Сергей Тимофеевич?
- (Смеется). Да, я уже слышал об этом. К сожалению, миллиона нет! И коттеджа тоже. Есть трехкомнатная квартира в обычной городской пятиэтажке, где и живу. Чем вызван слух? Я так понимаю, некоторым людям не нравится сегодняшняя позиция суда - независимая, ответственная, открытая. Это недовольство проявилось, к примеру, в связи со спором за участок земли на Корабельной набережной во Владивостоке. Кое-кому здесь хочется поставить православный храм. Хорошо, я не против, но все должно делаться на законных основаниях. Пока участок обременен, строить ничего нельзя! Даже если очень хочется. Сначала мы наблюдали, что кто-то будоражил общественное мнение, организовывал пикеты, сбор подписей в поддержку одной из сторон. Эта акция не достигла своей цели. Теперь, похоже, в качестве способа давления на суд избраны черные PR-технологии: дискредитация, клевета. Именно так я расцениваю появившиеся слухи. Ну, на здоровье! Мы это уже проходили.
- Плавно переходим к теме независимости суда. У вас нет впечатления, что исполнительная власть пытается встроить власть судебную в свою "вертикаль"?
- Вопрос независимости - очень интересный. Здесь, в Приморье, наш арбитражный суд от исполнительной власти субъекта федерации пока, к счастью, независим. А вот дальше возникают проблемы. Взять установление предельного срока нахождения в должности судьи. Сначала закон говорил о пожизненном судействе. Потом предельный возраст стал 65 лет. Теперь подняли планку до 70 лет. Такая чехарда не способствует независимости судебной власти. С назначениями судей вообще происходят непонятные вещи. Представляете, человек прошел Высшую квалификационную коллегию судей, кадровую комиссию при Президенте, а потом месяцами ждет Указа о своем назначении. Или отказа. И все потому, что бумаги застряли в столе какого-то кремлевского чиновника. Сегодня у нас двое кандидатов в судьи находятся в таком подвешенном состоянии с марта 2005 г.! Подобная картина и с переназначением действующих судей. Скоро эту процедуру предстоит пройти также всем руководителям и заместителям председателей судов, у которых заканчивается шестилетний срок пребывания в должности. Фактически на стадии назначения-переназначения мы попадаем в полную зависимость от представителей исполнительной власти. Естественно, это многих беспокоит. Я уж не говорю о предложениях чиновников отменить Высшую квалификационную коллегию, ввести уголовную ответственность судей и другие меры, направленные на ужесточение кадровой политики?
- И к чему это может привести?
- К подконтрольности судов бюрократии - что уже было при Советской власти. Я думаю, тем самым будет нанесен удар по судебной системе, она бесспорно ослабнет.
- Вы бы какую оценку дали работе Приморского суда, или вопрос некорректный?
- Имея показатели лучшие в округе, как я могу сказать, что не удовлетворен работой? Хотя у меня, конечно, есть претензии и к некоторым судьям, и к аппарату. Они могут затянуть разбирательство, могут лишний раз отложить дело, не выдать в срок судебное решение - все это мне очень не нравится. Но вправе ли я упрекать людей в волоките, когда на них сваливается такой объем работы? Средняя нагрузка выше всяких физических возможностей - 47 дел в месяц на судью. Больше, чем где бы то ни было в федеральном округе. Сегодня суд завален исками о взыскании арендной платы, повышенной администрацией Владивостока в одностороннем порядке, но согласно заключенным между сторонами договорам. Среди судей пока нет единого мнения. Недавно мы подготовили свои предложения для Высшего арбитражного суда и надеемся, что Президиум ВАС выработает общие подходы к решению подобной категории дел.
- Количество жалоб на работу суда растет или сокращается?
- Сокращается. У нас за прошлый год было всего 24 жалобы, из которых половина - от одного лица, хотя и за разными подписями. Это мы установили, встречаясь с людьми, которые якобы подписывались. Фактически же они оказались непричастны. Вообще, я сам предметно занимаюсь жалобами. Моя позиция: раз люди жалуются, значит, что-то у нас не так. Надо думать, реагировать. Это как стимул для поиска резервов.
- Сергей Тимофеевич, есть ли какая-то сезонность в работе суда?
- Я бы так не сказал. У суда постоянно один сезон - страда, пик которого приходится на конец года. Наверное, это вызвано тем, что организации, предприниматели, их юристы подводят итоги и решают накопившиеся проблемы. Наиболее активны тут традиционно Пенсионный фонд, инспекции налоговой службы.
- Но ведь с 1 января этого года суд освобожден от рассмотрения мелких дел по налогам и штрафам? Теперь это прерогатива органов ПФР и ФНС, верно?
- Одномоментно внедрить такую практику не получается. Пенсионный фонд и налоговая служба заверили нас, что проблема будет решена где-то к середине года. Однако вряд ли с уходом мелких дел нагрузка на судей сильно сократится. Возникают новые категории дел. Общая тенденция - к росту количества обращений граждан и организаций за судебной защитой - сохраняется. Скажем, с начала года в Приморский арбитражный суд поступило уже свыше 7 тысяч исков и заявлений. Почти на тысячу больше, чем за такой же период 2005 г. Мы это воспринимаем как знак доверия и, конечно, постараемся его оправдать.
- Явно не все эти обращения преследуют благую цель установления истины. Какая-то часть просто использует суд для решения своих частных задач. Что можно тут сделать?
- Я уже не раз говорил, что у нас дешевое правосудие и это дает возможность недобросовестным лицам использовать суд в качестве рычага давления, а нередко для шантажа, мести и расправы над конкурентами. Заплатил небольшую пошлину, инициировал производство - и можешь гонять дело по инстанциям. Сегодня в Высшем арбитражном суде созрела идея, которую я поддерживаю: положить экономический барьер на пути такого рода дел. К примеру, если ты проиграл и собираешься обжаловать судебный акт в апелляции, будь добр, заплати двойную пошлину, а не 50%, как сейчас. Идешь дальше в кассацию - пошлина пропорционально растет. Если ты сторона правая, твои расходы потом возместятся за счет неправой стороны. А если ты заведомо неправ, то потеряешь свои деньги. Вот и считай!
- А вдруг в роли недобросовестного заявителя выступит какой-нибудь орган государства?
- Если будет доказано злоупотребление правом с их стороны, они также обязаны возместить судебные расходы. Для суда нет разницы, частник ты или орган государства.
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