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На суде присяжных крест ставить рано

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

За 3 года существования в Приморье суда присяжных его эффективность до сих пор остается под вопросом. Как отметил во время проведения "круглого стола", организованного в рамках Школы публичной политики, заместитель председателя Приморского краевого суда Николай ТИТОВ, "суд присяжных не только очень хлопотное и затратное дело, но и само наше общество не готово к отправлению правосудия".

С одной стороны, суд присяжных является одним из важных атрибутов развитого демократического государства, поэтому сегодня налогоплательщик идет на колоссальные затраты на его содержание. С другой стороны, профессиональное судейское сообщество наблюдает картину, когда суд присяжных зачастую оправдывает подсудимых при очевидных обстоятельствах их виновности. Несмотря на то, что эти приговоры отменяет Верховный суд, новая коллегия присяжных по этому делу снова выносит оправдательный вердикт.

"Одно из последних нашумевших дел в Приморском крае - когда присяжные оправдали подсудимую, обвиняемую в организации заказного убийства своего бывшего мужа и его новой жены, - рассказывает Николай Титов. - Верховный суд отменил этот приговор, но вторая коллегия снова ее оправдала. Очевидно, что присяжные и в первом, и во втором случае просто поддались эмоциям, что для правосудия не всегда приемлемо". Таких примеров достаточно по всей России, после таких случаев противники суда присяжных утверждают, что такой суд - глумление над правосудием. Вместе с тем о вопросе целесообразности применения суда присяжных не может определенно высказаться даже само судейское сообщество.

Существует еще и другая проблема в российском институте суда присяжных. Как констатировал Николай Петрович, "общество зачастую не желает участвовать в качестве присяжных. Из-за этого мы имеем огромные проблемы в формировании коллегий. Приходится вызывать кандидатов по нескольку раз, а они под разными предлогами уклоняются от явки... Приходится вызывать снова и снова, на что тратятся колоссальные деньги. За 1 раз вызываем по 300, а то и по 500 человек, чтобы сформировать одну коллегию из 12 человек.

Представьте себе, какие на это уходят только почтовые расходы... Это уже не говоря о том, что мы за каждый день судебного заседания платим присяжному зарплату. На мой взгляд, было бы лучше, если бы суд присяжных рассматривал дела о преступлениях на бытовой почве, которые относятся к юрисдикции районных и городских судов. Пока же, наоборот, они рассматривают наиболее тяжкие преступления, где подсудимые обвиняются и в убийствах, и в терроризме, и в шпионаже и т. д.".

Впрочем, рано ставить на российском суде присяжных крест. Плюсы от введения такого института также очевидны. Как показывают опросы, общество стало более позитивно относиться к российскому суду в целом после того, как его допустили к участию в отправлении правосудия в суде присяжных.

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