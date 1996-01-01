Беззащитный защитник

С тех пор, как в 2002 г. адвокатам разрешили присутствовать на проведении следственных действий без разрешения и согласования со следователем, работа последних стала сопровождаться массой проблем.

С одной стороны, это хорошо: непрофессионализм сотрудников правоохранительных органов и зачастую встречавшееся раньше нарушение прав задержанных лиц стали оборачиваться против них самих же. С другой - это неизбежно породило конфликтные ситуации между следствием и защитой во время проведения следственных действий. Иногда у одной из сторон сдают нервы, и в ход идут если не кулаки, то, как в нашем случае, наручники.

Случилось это чуть больше года назад, когда в офисе компании "Восток-импорт" проводился обыск. Доверенный управляющий - дочь владельца компании г-жа БОНДАРЕВА - вызвала своего адвоката Андрея БЕЛОВОДСКОГО. Адвокат так отчаянно защищал права своего клиента, что начал мешать следователю Первореченского РУВД Дмитрию ВАЕВУ. После того как Беловодский ему окончательно надоел, следователь не придумал ничего лучше, как приказал оперативникам надеть на адвоката наручники, в которых тот и просидел в коридоре офиса 2 часа. При этом, когда Беловодского заковывали в наручники, он так сильно сопротивлялся, брыкался и возмущался по поводу незаконности происходящего, что его на собственной же машине доставили в районное управление милиции. В дежурной части адвокат просидел еще около 3 часов, после чего был опрошен и отпущен.

Действия следователя Ваева, суд Первореченского района расценил как незаконные, "выразившиеся в нарушении им права на свободу и личную неприкосновенность, задержании и применении спецсредств (наручников), вмешательстве и препятствовании в адвокатской деятельности адвоката Беловодского". После этого адвокат обратился в Первореченскую прокуратуру с заявлением о возбуждении в отношении своего обидчика уголовного дела. Впрочем, потом ему пришлось это делать неоднократно: в возбуждении уголовного дела отказывали 5 раз!

Одной из последних инстанций, куда обратился с жалобой Беловодский, была прокуратура Приморского края. Там также признали действия следователя незаконными, но при этом квалифицировали их как "дисциплинарный проступок". "Любой студент-юрист понимает, что под дисциплинарным проступком в трудовом праве понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, - утверждает Андрей Беловодский. - Из заключения краевой прокуратуры следует, что взаимоотношения адвоката и следователя - это отношения работодателя и работника, что, конечно, абсурд! Более того, из смысла ответа на жалобу выходит, что приказ Ваева о том, чтобы надеть на меня наручники, был незаконен. Но при этом мне не стоило сопротивляться беззаконию. Однако согласно закону нельзя оказывать сопротивление только законным действиям сотрудников милиции".

В настоящий момент Беловодский обратился с жалобой на неправомерный отказ в возбуждении уголовного дела в Генеральную прокуратуру РФ и суд.

"От имени интересов всего адвокатского сообщества Приморского края заявляем, что каждое нарушение законности любым должностным лицом должно получить соответствующую квалифицированную правовую оценку, - заявил по этому поводу президент адвокатской палаты Приморского края Борис МИНЦЕВ. - На этих незыблемых приоритетах основано цивилизованное общество. В противном случае это наносит правовой системе и всему государству в целом невосполнимый ущерб и порождает у граждан нигилизм и неверие. Адвокатская палата намерена целенаправленно отстаивать свою позицию по защите гарантий адвокатской деятельности".