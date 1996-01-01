Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Беззащитный защитник
С тех пор, как в 2002 г. адвокатам разрешили присутствовать на проведении следственных действий без разрешения и согласования со следователем, работа последних стала сопровождаться массой проблем.
С одной стороны, это хорошо: непрофессионализм сотрудников правоохранительных органов и зачастую встречавшееся раньше нарушение прав задержанных лиц стали оборачиваться против них самих же. С другой - это неизбежно породило конфликтные ситуации между следствием и защитой во время проведения следственных действий. Иногда у одной из сторон сдают нервы, и в ход идут если не кулаки, то, как в нашем случае, наручники.
Случилось это чуть больше года назад, когда в офисе компании "Восток-импорт" проводился обыск. Доверенный управляющий - дочь владельца компании г-жа БОНДАРЕВА - вызвала своего адвоката Андрея БЕЛОВОДСКОГО. Адвокат так отчаянно защищал права своего клиента, что начал мешать следователю Первореченского РУВД Дмитрию ВАЕВУ. После того как Беловодский ему окончательно надоел, следователь не придумал ничего лучше, как приказал оперативникам надеть на адвоката наручники, в которых тот и просидел в коридоре офиса 2 часа. При этом, когда Беловодского заковывали в наручники, он так сильно сопротивлялся, брыкался и возмущался по поводу незаконности происходящего, что его на собственной же машине доставили в районное управление милиции. В дежурной части адвокат просидел еще около 3 часов, после чего был опрошен и отпущен.
Действия следователя Ваева, суд Первореченского района расценил как незаконные, "выразившиеся в нарушении им права на свободу и личную неприкосновенность, задержании и применении спецсредств (наручников), вмешательстве и препятствовании в адвокатской деятельности адвоката Беловодского". После этого адвокат обратился в Первореченскую прокуратуру с заявлением о возбуждении в отношении своего обидчика уголовного дела. Впрочем, потом ему пришлось это делать неоднократно: в возбуждении уголовного дела отказывали 5 раз!
Одной из последних инстанций, куда обратился с жалобой Беловодский, была прокуратура Приморского края. Там также признали действия следователя незаконными, но при этом квалифицировали их как "дисциплинарный проступок". "Любой студент-юрист понимает, что под дисциплинарным проступком в трудовом праве понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, - утверждает Андрей Беловодский. - Из заключения краевой прокуратуры следует, что взаимоотношения адвоката и следователя - это отношения работодателя и работника, что, конечно, абсурд! Более того, из смысла ответа на жалобу выходит, что приказ Ваева о том, чтобы надеть на меня наручники, был незаконен. Но при этом мне не стоило сопротивляться беззаконию. Однако согласно закону нельзя оказывать сопротивление только законным действиям сотрудников милиции".
В настоящий момент Беловодский обратился с жалобой на неправомерный отказ в возбуждении уголовного дела в Генеральную прокуратуру РФ и суд.
"От имени интересов всего адвокатского сообщества Приморского края заявляем, что каждое нарушение законности любым должностным лицом должно получить соответствующую квалифицированную правовую оценку, - заявил по этому поводу президент адвокатской палаты Приморского края Борис МИНЦЕВ. - На этих незыблемых приоритетах основано цивилизованное общество. В противном случае это наносит правовой системе и всему государству в целом невосполнимый ущерб и порождает у граждан нигилизм и неверие. Адвокатская палата намерена целенаправленно отстаивать свою позицию по защите гарантий адвокатской деятельности".
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- Завещанному не верить
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"