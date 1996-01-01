"Прачечные" взяли под колпак?

Отмывать так называемые "грязные" деньги, или, говоря языком официальных протоколов, легализовать доходы, полученные преступным путем, становится все сложнее. Такие классические схемы, как, скажем, выигрыш в казино, уже не проходят.

Большая стирка

Еще совсем недавно лихие люди преспокойно приобретали фишки и, порой, даже не играя, сдавали их в кассу, получая обратно свои наличные. А затем сами просили сообщить "куда следует" о крупном выигрыше. То есть - в службу финансового мониторинга, которая собирает информацию обо всех передвижениях крупных сумм (от 600 тысяч рублей). Подавать ее по закону обязаны банки, ломбарды, казино. А вот, скажем, те же магазины, где вполне можно потратить такую сумму, в их число не входят. Поэтому отследить круговорот "грязных" денег, вкладываемых в товар, далеко не просто.

Но, как рассказал начальник специализированного подразделения Оперативно-розыскного бюро ГУ МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу Роман ЩЕРБАКОВ, которое самым тесным образом сотрудничает с региональной службой финансового мониторинга, вычислить преступника, задумавшего легализовать деньги путем покупки, к примеру, дорогого авто, можно с другой стороны. Ведь, по своей сути, отмывание финансов сопровождает любое экономическое преступление. Когда подозреваемого уличают в противозаконном деянии, тут же выясняют, куда делась его криминальная выручка. И возбуждается второе уголовное дело - за "стирку" преступной наличности.

В 2004 году в округе было выявлено 52 "отмывочных" преступления, в том числе 7 - в крупном или особо крупном размерах. Материальный ущерб, причиненный преступниками, составил без малого 16 млн рублей. А в 2005 году было выявлено уже 303 таких преступления, и суммы особо крупных размеров фигурируют уже в 82 уголовных делах. Выявленный ущерб - 410 млн рублей.

"Черный список" давно позади

Любая схема отмывания денег состоит, в принципе, из трех основных элементов. Первый - это размещение преступных доходов в финансовых институтах. Второй блок - это проведение финансовых операций. И третий - это возвращение уже отмытых доходов. Как правило, это связано с использованием наличных средств, злоупотреблением услуг банковских и финансовых институтов, операциями с дорогостоящим движимым и недвижимым имуществом. Самый простой и понятный пример - ни для кого не секрет, что многие операции с недвижимостью у нас сегодня проводятся по официальной оценке, а реально покупатель расплачивается наличными совершенно в других порядковых масштабах.

Вообще, проблемой борьбы с легализацией теневых средств в мировом масштабе международная общественность всерьез озаботилась в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века. По оценкам специалистов, на тот период ежегодно отмывалось порядка полутора триллионов долларов грязных денег.

В результате решением глав ведущих стран была создана международная организация по борьбе с этим противозаконным явлением - FATF, которой вменялось поставить надежный заслон круговороту финансов, принадлежащих преступным сообществам. К сожалению, Россия сама на тот момент переживала переломный период, поэтому содействия другим странам в этом вопросе не оказывала. В итоге в 2001 году международное сообщество занесло нашу страну в "черный список" за неспособность противодействовать легализации преступных денег.

Это сразу повлекло за собой ряд экономических санкций. В первую очередь они коснулись российских олигархов, которым было по-хорошему предложено забрать свои капиталы из серьезных банков. А в США вообще все сделки россиян были поставлены на особый контроль.

Это и послужило толчком к тому, чтобы в 2002 году в нашей стране вступил в действие закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". А в УК РФ появились две статьи, предусматривающие виновным лицам штрафные санкции до миллиона рублей и наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В 2003 году Россия стала полноправным членом FATF.

Исключение России из "черного списка" FATF, в котором в настоящее время остаются 10 стран, принятие ее полноправным членом этой организации накладывает на все государственные структуры, входящие в систему противодействия легализации этих преступных доходов, новые обязательства. Дальний Восток России не стал исключением. И что отрадно - наш округ уверенно держится среди российских лидеров по числу раскрытых преступлений по отмыванию денег.

Крабовое дело

Один из наиболее ярких примеров совместной работы российских правоохранителей и их американских коллег - это нашумевшее "крабовое дело". Сейчас, наверное, немногие жители Владивостока припомнят скромного школьного учителя труда Алексея КОЗЛОВА, который вдруг как-то неожиданно стал владельцем порядка 50 различных фирм. Но основные доходы, конечно, приносил флот двух рыбопромышленных предприятий "Маримпекс" и "Чукотрыба" - Козлову принадлежали контрольные пакеты акций этих ЗАО.

Новоявленный бизнесмен с размахом организовал нелегальный промысел краба в исключительной экономической зоне России и легализацию продукции в других странах - США, Японии, Южной Корее и Канаде. По данным следствия, в период с июня 1998 года по февраль 2000 года его судами было выловлено более 2 тысяч тонн краба разных видов (камчатского, синего и стригуна-опилио).

Действиями капитанов судов Алексей Козлов руководил по спутниковому телефону уже из своего дома и офиса в штате Вашингтон. Ущерб, нанесенный интересам России браконьерским промыслом, составил 913 344 294 рублей - более $30 млн.

В результате специальной операции, проведенной совместно с ФБР и береговой охраной США, браконьерские суда были задержаны. Самого Козлова взяли в 2001 году в Москве, куда он прибыл, чтобы участвовать в "рыбных аукционах". Его задержали и предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и 174 УК РФ ("Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного заведомо незаконным путем").

На некоторое время Козлова даже "освободили" - под рекордный залог в 30 млн рублей. Дело было направлено в суд 8 апреля 2002 года. Почти год Козлов знакомился с материалами дела, успев сменить за это время несколько адвокатов. Сам судебный процесс начался 24 февраля 2003 года и длился полтора года. Неудивительно - за это время были исследованы 120 томов доказательств обвинения и еще 5 томов доказательств защиты.

4 августа 2005 года Козлов был признан городским судом Петропавловска-Камчатского виновным. По совокупности обвинений его приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Прокуратура также подала иски в интересах Российской Федерации о полном возмещении нанесенного ущерба. В залог обеспечения исковых требований прокуратуры арестованы четыре судна, принадлежащие предпринимателю.

Интересно, что в США, где также в отношении Козлова было возбуждено уголовное дело, ему грозит куда более серьезный срок - по предварительной оценке специалистов, 28 лет лишения свободы. Но ему в этом плане еще повезло: у России пока нет договоренности с американцами о выдаче "своих" преступников.

Банкиры тоже плачут

По словам Романа ЩЕРБАКОВА, руководителя подразделения по противодействию легализации денежных средств ГУ МВД РФ по ДВФО, "крабовое дело" стало своего рода достойным прецедентом. До этого гораздо чаще перед органами правосудия, в лучшем случае, представали мелкие сошки - не выше капитанов промысловых судов. Поэтому материалы, кропотливо собранные и представленные следствием, стали хорошим учебным пособием для дальневосточных правоохранителей.

Впрочем, на подходе сейчас не менее громкое "владивостокское" дело, которое было возбуждено следственным управлением УВД Приморского края по факту злоупотребления должностными лицами дальневосточного филиала ОАО "Альфа-банк". Теперь уже бывший его управляющий Антон СНЯТОВСКИЙ со товарищи, используя свое служебное положение, создал преступную группу, состоящую из четырех сотрудников банка. И путем присвоения систематически похищал вверенные ему денежные средства. По подсчетам финансовых экспертов, подельники нагрели родное учреждение почти на 3 млрд рублей.

Часть похищенных средств была вложена в покупку недвижимости во Владивостоке. В частности, следствием было установлено, что запредельная, по меркам простого обывателя, сумма в 27,69 млн рублей была легализована в качестве первого взноса на приобретение целого здания на улице Набережной, 20. На сегодняшний день лидеру преступной группы и всем ее членам предъявлено обвинение. В настоящий момент они знакомятся с материалами уголовного дела, которое составило 200 томов. Вскоре дело будет направлено в суд. Сам бывший управляющий арестован.

Стоит отметить, что это "беловоротничковое" преступление было вскрыто благодаря специалистам из управления внутреннего контроля и службы экономической безопасности банка, которые выявили недостачу средств в дополнительном офисе и грубые нарушения внутренних документов, регламентирующих ведение кассы. После чего руководство банка, не побоявшись вынести сор из избы, передало результаты материалов проверки в правоохранительные органы.

Еще одно интересное "банковское дело" было возбуждено следственным управлением УВД Амурской области в отношении гражданина КНР, который представлял один из крупнейших банков Поднебесной. Правда, при этом у него не было доверенности от банка на осуществление предпринимательской деятельности на территории РФ, необходимой в таких случаях регистрации и лицензии на осуществление банковской деятельности и банковских операций в России. Тем не менее "банкир" бойко зазывал вкладчиков, привлекая денежные средства физических и юридических лиц без открытия банковских счетов, и осуществлял расчетные операции. В течение каких-то трех месяцев он получил неконтролируемый доход почти в 143 млн рублей.

Приоритеты обозначены

Сказать, что у дальневосточных правоохранителей все идет как по маслу - значит просто слукавить. Хорошо организованные преступные группировки, в отличие от правоохранительных органов, не связаны какими-либо законами, системами правосудия, международными границами и протоколами.

Среди экономических особенностей, способствующих отмыванию денег, можно выделить высокую долю неофициальных доходов населения и бизнеса, существование параллельной экономики и черного рынка. Как минимум, треть нашего валового внутреннего продукта пока находится в тени. Второй немаловажный аспект - это несовершенство механизма контроля и мониторинга за деятельностью финансовых институтов. Третий блок вопросов - это распространение коррупции. И, наконец, просчеты в регулировании валютно-обменных операций и иных операций с наличными денежными средствами, широкое использование предприятиями, банками и физическими лицами операций с вовлечением оффшорных компаний.

Поэтому наиболее действенным рычагом в обеспечении экономической безопасности на Дальнем Востоке России становится эффективное и результативное сотрудничество между различными правоохранительными, контролирующими и иными уполномоченными государственными органами.

Приоритеты обозначены, и конкретные шаги уже сделаны. С начала нынешнего года уже выявлено 147 преступлений по легализации денежных средств и имущества, добытого преступным путем. Это - на 425% больше по сравнению с первым кварталом 2005 года. Причем в более чем половине уголовных дел теневики "мыли" свои доходы по-крупному.

"Дальневосточный капитал", № 5, 2006 г.