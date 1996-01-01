Жителей "разводят" на песок

Во Владивостоке объявились мошенники, требующие у населения деньги за песок, завезенный в их дворы управляющими компаниями, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Первым сообщил об этом директор управляющей компании "Эгершельд" Вадим ГЛАЗУНОВ. Его предприятие обеспечивает подвоз земли и песка во дворы Фрунзенского района, эта услуга осуществляется за счет платежей граждан за жилищные услуги по статье "содержание придомовых территорий". Между тем уже появились предприимчивые люди, которые, прикрываясь названием компании "Эгершельд", развернули активную деятельность. Например, после привоза песка на детскую площадку по Океанскому проспекту, 87 они потребовали от жильцов дома оплатить песок. Подобные проявления мошенничества могут быть зафиксированы и в других районах Владивостока. Поэтому администрация города и управляющие компании предупреждают население - оплачивать завоз песка, земли и посадочного материала во дворы краевого центра не нужно. Обо всех фактах мошенничества необходимо тут же сообщать в милицию.