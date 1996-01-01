Леса начали гореть с новой силой

На территории Хабаровского края действуют восемь лесных пожаров на площади 249,5 га.

Как сообщили в пресс-службе Агентства лесного хозяйства по Хабаровскому краю, небольшие очаги огня действуют в Верхнебуреинском, Комсомольском, Нанайском, Солнечном, Хабаровском и им. П.Осипенко районах. На 15 мая обнаружено шесть пожаров на площади 7 гектаров, из них ликвидировано два, локализовано два очага. На тушении огня работает 81 человек, два вертолета, девять единиц наземной техники. С начала пожароопасного сезона в крае возник 71 пожар на лесной площади 980 гектаров и нелесной 5862 гектаре.