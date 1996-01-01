Почтальона убили из-за денег

В с. Новосысоевка Яковлевского района совершено страшное преступление - убита беременная почтальон. Добычей убийцы стали более 20 тыс. "пенсионных" рублей - женщина не успела разнести все пенсии.

Вечером она не вернулась для отчета в местное отделение связи. Ее труп нашли на следующий день под сельским мостом. Милиция задержала подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался односельчанин жертвы, гражданин Х. Он рассказал, что лишил женщину жизни из-за денег.