Изготовителей гашишной смолы отправят за решетку

Прокуратурой Приморского края направлено в суд уголовное дело в отношении членов организованной группы, занимавшейся сбытом наркотических средств в особо крупном размере, сообщила старший помощник прокурора Ирина НОМОКОНОВА.

Как полагает следствие, Николай КУЗНЕЦОВ и Андрей МУСТАЕВ в октябре 2005 г. создали организованную преступную группу в целях незаконного изготовления и сбыта наркотических средств.

Реализуя свой преступный умысел, они собрали около 20 мешков дикорастущей конопли в окрестностях села Люблино Ханкайского района Приморского края, которые перевезли на подготовленное место у речки Комиссаровка, где приспособили оборудование для изготовления наркотических средств. В январе 2006 г. они изготовили и приготовили к сбыту масло каннабиса (гашишное масло) общей массой более 2 кг и 68 кг марихуаны.

Преступление Кузнецовым и Мустаевым не было доведено до конца - 17 января 2006 г. они были задержаны на месте совершения преступления.

Примечательно, что Кузнецов в сентябре 2001 г. был осуждён Ханкайским районным судом по статье 231 ч.1 УК РФ (незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества) к 1 году лишения свободы условно.