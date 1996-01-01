Таксистов-наркоманов взяли в оборот

На совещании комиссии по таксомоторным перевозкам сотрудники Приморского госнаркоконтроля озвучили страшную цифру: ежегодно на дорогах Владивостока выявляются сотни таксистов в состоянии наркотического опьянения. На это среагировало ГИБДД - инспекторы усилили контроль за водителями такси в ночное время.

"Наркоманы были бы очень распространенным явлением среди водителей такси, если бы мы не проводили ежедневное медицинское освидетельствование перед отправкой на линию, - утверждает руководитель компании "Примтакси" Андрей БРАЛЕЕВ. - В штатах некоторых фирм, как у нас, есть свой нарколог, который в случае подозрений на то, что сотрудник употребляет наркотики, проводит наркотесты на героин и коноплю. Несмотря на то, что в нашей компании установлен возрастной ценз для водителей, наркоманы за 40, которых нам пришлось увольнять, к сожалению, уже не редкость". Очень много наркоманов выявляется на дорогах сотрудниками ГАИ.

У задержанных сразу изымаются водительские права, а машина ставится на арестплощадку. По крайней мере, так должно быть. На деле нередки случаи, когда уволенному за это с работы водителю-наркоману удается за взятку выкупить свои документы и устроиться в фирму попроще.

Подтверждение тому - случаи, когда по вине таких таксистов совершались ДТП, в том числе со смертельным исходом пассажиров. Когда же начинали устанавливать личность и "историю" водителя, выяснялось, что у него уже изымались права за вождение такси в состоянии наркотического опьянения.