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Количество фальшивок в Хабаровске сократилось
Фальшивые тысячные купюры ходят в Хабаровске. Однако пока еще не те, о которых бьют тревогу в Москве и центральной России, где в апреле появились поддельные тысячные модифицированные банкноты.
ДосьеВ 2004 году с целью обезопасить российские деньги от фальшивомонетчиков были выпущены новые модифицированные банкноты, в том числе и тысячные. От старых купюр 1997 года новые внешним видом не отличаются, но имеют дополнительные степени защиты. Лучше других защищена 1000-рублевая купюра, на которой под разным углом наклона герб Ярославля меняет цвет.
Начальник управления кассовых операций Региобанка, доля которого в выручке предприятий, сдаваемой в расчетно-кассовый центр Хабаровска, составляет 34,5% по итогам 2005 года, Татьяна ЛОПУХ сказала, что массовый наплыв фальшивых тысячных купюр - немодифицированных - пришелся на зиму этого года. Тогда работники банка находили по 4-5 фальшивок в неделю. На подделках при просвечивании в ультрафиолете герб Ярославля не сиял ярко-зеленым. При более детальном осмотре можно было заметить отличие в цветовой гамме поддельных купюр. Кроме того, на фальшивках расслаивалась бумага. Клиентам - розничным предприятиям банкиры порекомендовали установить на кассы детекторы валют с ультрафиолетовыми датчиками. Весной количество фальшивок пошло на убыль.
С поддельными тысячными банкнотами 2004 года в Региобанке пока не сталкивались. К совету, перепечатываемому СМИ о том, что тысячную подделку можно отличить от настоящей по меткам для слабовидящих людей, Татьяна Лопух рекомендует относиться с осторожностью: "Да, на купюрах около надписи "Подделка билетов Банка России преследуется по закону" есть маленькая точка, под которой расположены три рельефные горизонтальные полосы. На них нанесена сетка линий, вдавленных в краску, что чувствуется на ощупь. Однако со временем на настоящих банкнотах эта метка затирается".
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