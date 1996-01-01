Начинается спецоперация "Путина-Амур - 2006"

В Хабаровском крае и Еврейской автономной области пограничные корабли приступили к охране границ на Амуре и Уссури.

Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ по Хабаровскому краю и Еврейской АО. "В первый же день дежурства кораблей береговой охраны в районе протоки Кзакевичево были задержаны четыре нарушителя границы, - рассказали в погрануправлении. - Трое граждан КНР с полной лодкой рыбы, один - при попытке поставить сети в российских территориальных водах, его помощник успел уйти от погони". В погрануправлении пояснили, такая ситуация на Амуре и Уссури повторяется ежегодно. Десятки джонок граждан Поднебесной устремляются в российские территориальные воды. Китайские рыбаки ловят рыбу, ставят сети, а при появлении пограничных кораблей быстро уходят на свою территорию. Поймать нарушителей не просто, ведь их лодки маленькие и легкие.

С 15 мая по 15 июня в Хабаровском крае и Еврейской АО начинается первый этап спецоперации "Путина-Амур - 2006". Цель операции - не допустить нарушения госграницы на Амуре и Уссури, обеспечить контроль судоходства на реках, а также защитить речные биоресурсы от браконьеров. Пограничники считают, что навигация 2006 года для них будет очень напряженной.