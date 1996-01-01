МЧС составила очередной "черный список"

По прогнозам синоптиков в этом году ожидаются суровые паводки - превышение запасов снега зафиксировано в 26 субъектах страны. Перед масштабным наступлением стихии МЧС составило "черный список" гидротехнических сооружений, которые могут не выдержать наступления паводков.

Эта проблема обостряется тем, что многие из дамб и плотин в результате перехода страны на рыночные рельсы оказались "ничейными". За их состоянием никто не следит и, естественно, не ремонтирует, поэтому под большим напором воды эти сооружения могут рухнуть - тогда трагедия с затонувшим в 2000 г. Ленском может повториться, считают в МЧС.

Список гидросооружений повышенной опасности, расположенных в ДВФО.

Амурская область:

- водохранилище "Целинное", Архаринский район;

- водохранилище "Грязнухинское", Благовещенский район;

- водохранилище "Болдыревское", Завитинский район;

- водохранилище "Первомайское", Ивановский район;

- водохранилище "Романовское", Октябрьский район.

Магаданская область:

- водоограждающая дамба на р. Хасын;

- водоограждающая дамба на р. Колыма, п. В. Сеймчан;

- водоограждающая дамба на р. Колыма, с. Колымское.

Приморский край:

- дамба обвалования "Новогеоргиевская", Октябрьский район (3 участка - 3,7 км, 9 км, 4,5 км).

Хабаровский край:

- водохранилище "Хабаровское", Хабаровский район.

- водохранилище "Тополевское", Хабаровский район.

- водохранилище "Соболевское", Вяземский район.

- водохранилище "Алюнинское", Вяземский район.

- дамба "Сергеевская", Хабаровский район.

- дамба "Уч. Длинный", Бикинский район.

- дамба "Покрово-Оренбургское", Бикинский район.