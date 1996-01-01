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МЧС составила очередной "черный список"
По прогнозам синоптиков в этом году ожидаются суровые паводки - превышение запасов снега зафиксировано в 26 субъектах страны. Перед масштабным наступлением стихии МЧС составило "черный список" гидротехнических сооружений, которые могут не выдержать наступления паводков.
Эта проблема обостряется тем, что многие из дамб и плотин в результате перехода страны на рыночные рельсы оказались "ничейными". За их состоянием никто не следит и, естественно, не ремонтирует, поэтому под большим напором воды эти сооружения могут рухнуть - тогда трагедия с затонувшим в 2000 г. Ленском может повториться, считают в МЧС.
Список гидросооружений повышенной опасности, расположенных в ДВФО.
Амурская область:
- водохранилище "Целинное", Архаринский район;
- водохранилище "Грязнухинское", Благовещенский район;
- водохранилище "Болдыревское", Завитинский район;
- водохранилище "Первомайское", Ивановский район;
- водохранилище "Романовское", Октябрьский район.
Магаданская область:
- водоограждающая дамба на р. Хасын;
- водоограждающая дамба на р. Колыма, п. В. Сеймчан;
- водоограждающая дамба на р. Колыма, с. Колымское.
Приморский край:
- дамба обвалования "Новогеоргиевская", Октябрьский район (3 участка - 3,7 км, 9 км, 4,5 км).
Хабаровский край:
- водохранилище "Хабаровское", Хабаровский район.
- водохранилище "Тополевское", Хабаровский район.
- водохранилище "Соболевское", Вяземский район.
- водохранилище "Алюнинское", Вяземский район.
- дамба "Сергеевская", Хабаровский район.
- дамба "Уч. Длинный", Бикинский район.
- дамба "Покрово-Оренбургское", Бикинский район.
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