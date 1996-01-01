Амурский залив спасли от экологической катастрофы

Не меньше 5 грузовиков плавучих бытовых отходов, измазанных мазутом, чудом не попали в Амурский залив. Около 60 кв. м пластиковых и стеклянных пустых бутылок, пенопласта и прочего мусора, сплошь покрытого мазутом, обнаружили на своей территории сотрудники ОАО "Приморнефтепродукт".

"Каждую весну мы ставим поперек поймы реки бонновые заграждения, которые аккумулируют весь мусор. Ежегодно заграждения собирают до нескольких грузовиков мусора, но чистого, а такое я вижу впервые. Сброс мусора либо был умышленным, либо бонн прорвало", - рассказал "ЗР" мастер экологической службы ОАО "Приморнефтепродукт" Виктор ДРЕМИН.

Эту точку зрения поддержал госинспектор по охране природы отдела экологического контроля департамента природопользования администрации края Алексей НИСКОВСКИЙ. Что же касается мусора, то его срочно нужно утилизировать. Но, поскольку привлечь к этому виновных сейчас нереально, то утилизацией придется заняться "Приморнефтепродукту". А такие отходы - вперемежку с мазутом - просто так на свалку не вывезти.

По данному факту рассматривается вопрос о возбуждении либо административного производства, либо уголовного дела. Учитывая ущерб, который по предварительным оценкам составит несколько сотен тыс. руб., ЧП "тянет" на уголовную ответственность. Основным подозреваемым является одна из воинских частей, расположенных в районе "Дальхимпрома".