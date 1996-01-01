www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.53 р. 100 JPY: 58.43 р.
EUR: 75.92 р. 10 CNY: 94.71 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Амурский залив спасли от экологической катастрофы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Не меньше 5 грузовиков плавучих бытовых отходов, измазанных мазутом, чудом не попали в Амурский залив. Около 60 кв. м пластиковых и стеклянных пустых бутылок, пенопласта и прочего мусора, сплошь покрытого мазутом, обнаружили на своей территории сотрудники ОАО "Приморнефтепродукт".

"Каждую весну мы ставим поперек поймы реки бонновые заграждения, которые аккумулируют весь мусор. Ежегодно заграждения собирают до нескольких грузовиков мусора, но чистого, а такое я вижу впервые. Сброс мусора либо был умышленным, либо бонн прорвало", - рассказал "ЗР" мастер экологической службы ОАО "Приморнефтепродукт" Виктор ДРЕМИН.

Эту точку зрения поддержал госинспектор по охране природы отдела экологического контроля департамента природопользования администрации края Алексей НИСКОВСКИЙ. Что же касается мусора, то его срочно нужно утилизировать. Но, поскольку привлечь к этому виновных сейчас нереально, то утилизацией придется заняться "Приморнефтепродукту". А такие отходы - вперемежку с мазутом - просто так на свалку не вывезти.

По данному факту рассматривается вопрос о возбуждении либо административного производства, либо уголовного дела. Учитывая ущерб, который по предварительным оценкам составит несколько сотен тыс. руб., ЧП "тянет" на уголовную ответственность. Основным подозреваемым является одна из воинских частей, расположенных в районе "Дальхимпрома".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru