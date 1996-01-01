За генерала вступились

Предполагается, что начальнику ДВТУ Эрнесту БАХШЕЦЯНУ, находящемуся под стражей, завтра предъявят обвинение.

Как стало известно "ЗР", к защите генерала и его первого зама Александра ВОРОБЬЕВА привлекли серьезных юристов из ФТС, известных победой в деле о "Трех Китах". Тогда таможня доказала обоснованность задержания крупной партии товаров, несмотря на давление со стороны силовых структур и СМИ. Кроме того, возникли сомнения в правомерности применения ч. 1 ст. 286 УК РФ, поскольку подследственные являются госслужащими и к ним эта часть применяться не может.