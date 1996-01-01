В местных лесах проснулись клещи

В лечебно-профилактические учреждения Хабаровска уже обратились семь человек в связи с укусами клещей, пять из них - дети. Об этом сообщили в эпидемиологическом отделе Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Ни у одного укушенного клещом вируса энцефалита в крови не обнаружено. Однако специалисты советуют быть осторожнее, поскольку исключать такой возможности нельзя. Так, уже около 20 лет в лесополосе вокруг Хабаровска не проводится акорицидная обработка, что облегчает проникновение клещей в городские скверы и парки.

За период с 1999 г. по 2005 г. в крае от укуса клещей энцефалитом заболели 153 человека, из них 22 человека (14,3%) погибли. Последний случай смерти от клещевого энцефалита был зафиксирован в 2002 году.