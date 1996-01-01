"Серебряный ключ" приоткрыл дверцу приватизации

Почти 3 года потребовалось членам садоводческого товарищества "Серебряный ключ", в районе станции Весенняя, дабы доказать свои права на приватизацию обрабатываемых земель. Противником частной собственности выступила администрация Владивостока.

Официальная позиция мэрии очень долго была тайной для дачников, заявление на приватизацию было написано летом 2003 г. Пакет необходимых документов передан в Управление муниципальной собственности осенью 2004 г. А ответ из УМС поступил в адрес "Серебряного ключа" только в июне 2005 г., хотя закон отводит чиновникам на реагирование всего-то 2 недели. Из этой бумаги члены кооператива впервые узнали о невозможности приватизации их садовых участков общей площадью 5,3 га, поскольку те расположены на землях особо охраняемых территорий, запрещенных к передаче в частные руки, а именно во 2-й зоне округа санитарной охраны курорта г. Владивостока.

В хитросплетения конфликта вникала судья Елена ГОЛУБ. По ходу разбирательства картина прояснилась. К примеру, доказано, что спорный участок вовсе не является особо охраняемой природной территорией, а потому ограничений для передачи земли в частную собственность нет. Отсюда сделан главный вывод: отказ УМС г. Владивостока в приватизации садовых участков "Серебряного ключа" неправомерен. Решение суда пока не вступило в законную силу, и муниципалитет может его оспорить.