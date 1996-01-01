В "деле МУПов" шире круг

Количество подозреваемых в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам мошенничества с муниципальными средствами, увеличивается. На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного чиновника городской администрации.

На этот раз соучастие в составе преступной группы инкриминируется помощнику вице-мэра Алана БУДАЕВА госпоже ПАНФИЛОВОЙ. Несколько дней назад суд в отношении нее вынес меру пресечения в виде заключения под стражу. Таким образом, уже двое подозреваемых в хищении 144 млн казенных рублей, находятся в следственным изоляторе. Первым был заключен руководитель МУП "Владстройзаказчик" Евгений ЧЕРНЫЙ.