Час суда для Находки

Адвокат Павел АСТАХОВ, известный как ведущий программы "Час суда", в свое время защищал и представлял интересы потомков Дома Романовых, гражданина США Эдмонда ПОУПА, обвиненного в шпионаже, мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА и председателя Счетной палаты СТЕПАШИНА. А также выступал в поддержку некоторых телеканалов, печатных изданий и отдельных журналистов - всех клиентов адвоката сложно и перечислить. И вот теперь неисповедимые адвокатские пути занесли Астахова в Приморье - он взялся отстаивать интересы начальника находкинского отделения Дальэнергосбыта Виталия БАЗИЛЕВИЧА, против которого возбуждено уголовное дело.

Как говорит сам адвокат, в последнее время его привлекает медиация - альтернатива судебной процедуре, а именно разрешение конфликтов с использованием посредника. Это такая ситуация, когда конфликтующие стороны не могут достичь компромисса самостоятельно. Поэтому патовая ситуация в Находке, где налицо конфликт между администрацией города и Дальневосточной энергетической управляющей компанией, для Астахова по своему притягательна.

"Вопрос имеет не узкоуголовное значение, а достаточно серьезное социальное. Происходит разделение составляющими энергосистемы: продажей и транспортировкой электроэнергии, происходит конкуренция между различными формами хозяйствования, которые предлагают муниципальные образования и РАО "ЕЭС России". Сегодня создается прецедент: если в этом споре стороны не достигли согласия, то можно через уголовные дела, привлекая ключевых сотрудников, делая их заложниками, пытаться решать этот вопрос. И сегодня на ход этого уголовного дела смотрит не только Приморье, но и другие регионы, и Москва, прежде всего", - заявил на пресс- конференции в понедельник г-н Астахов.

Напомним, что предметом спора являются 23 млн руб. долга Водоканала Находки перед "Дальэнерго". Г-ну Базилевичу вменяется сразу несколько статей обвинения, а именно злоупотребление полномочиями; прекращение или ограничение подачи электроэнергии, которые могли повлечь тяжкие последствия, неисполнение решения суда и самоуправство. "Все четыре статьи неприятные, но это не тяжкие преступления. Ответственность за них - в виде штрафов, лишения должности, максимально - при отягчающих обстоятельствах - до 2-3 лет лишения свободы. Но какое бы оно ни было, - это уголовное преследование", - говорит защитник.

Г-н Астахов не видит сильных сторон обвинения. "Я читал документы обвинительного заключения в виде ответов на ходатайства, которые были со стороны защиты заявлены. Очень сложно составлять документы обвинительного толка в вопросах, которые не относятся к уголовному праву, а являются все лишь спором хозяйствующих субъектов. Ведь спор лежит в абсолютно хозяйственной плоскости! Обвинение пытается подменить механизм регулирования хозяйственных отношений уголовным преследованием. То есть стоит задача - облечь это в некую процессуальную форму. Вот это они пытались сделать. Но, как говорят в уголовном праве, попытка с негодными средствами" - уверен защитник.

По его словам, шансы отстоять право и закон в данном судебном процессе очень высокие. Особенно если защите удастся перевести рассмотрение дела во Владивосток. "Мы настаиваем, чтобы это происходило во Владивостоке, и для этого есть вполне законные основания, есть статья 35, позволяющая рассматривать дело там, где проживают потерпевший, обвиняемый, свидетели, а у нас большинство фигурантов живут во Владивостоке. А в Находке это дело легче замять. Далеко от краевой администрации, от Москвы - еще дальше. Мы будем идти до конца. Даже по плохому варианту - Находка, находкинский суд, потом Владивосток, краевой суд, потом будет Верховный суд. Не Верховный - значит, Европейский по правам человека, потому что права человека надо защищать", - заявил г-н Астахов.

Ведущий "Часа суда" также не исключил, что в дальнейшем по этому делу будет снят даже документальный, а может, и научно-популярный фильм: как в энергетике решаются новые для отрасли вопросы.