Один из подозреваемых взят под стражу

Директор МУП "Владстройзаказчик" Евгений ЧЕРНЫЙ, проходящий по уголовному делу о мошенническом хищении 144 млн руб. со счетов администрации г. Владивостока, вместе с вице-мэром Аланом БУДАЕВЫМ взяты под стражу.

Как сообщил достоверный источник из правоохранительных органов, директор предприятия-банкрота не являлся на допросы к следователю и поэтому был объявлен в местный розыск. По этой причине его задержали, и вчера суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.