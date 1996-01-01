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Один из подозреваемых взят под стражу
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Директор МУП "Владстройзаказчик" Евгений ЧЕРНЫЙ, проходящий по уголовному делу о мошенническом хищении 144 млн руб. со счетов администрации г. Владивостока, вместе с вице-мэром Аланом БУДАЕВЫМ взяты под стражу.
Как сообщил достоверный источник из правоохранительных органов, директор предприятия-банкрота не являлся на допросы к следователю и поэтому был объявлен в местный розыск. По этой причине его задержали, и вчера суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
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