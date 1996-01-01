В грузовике нашли 1 кг взрывчатки

Сотрудники милиции задержали на пригородной хабаровской трассе Березовка - Федоровка микрогрузовик с килограммом нелегальной взрывчатки.

Как сообщили в краевом УВД, кроме взрывчатки в автомобиле "Мазда Титан" были обнаружены пиротехнические патроны и детонатор. Водитель иномарки утверждал, что груз не имеет к нему никакого отношения. Органы правопорядка ведут проверку.