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Жертвы добродетели
Четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии - такой приговор вынесен Кировским районным судом Хабаровска в отношении 16-летней Н., которая в течение июня-сентября прошлого года совершила в краевом центре ряд хищений. Жертвами становились такие же, как и она, несовершеннолетние или малолетние девочки, к которым она входила в доверие. Всего в деле значится восемь эпизодов противоправных действий, в результате которых Н. было похищено имущество на сумму более 160 тыс. руб. Суд принял решение взыскать с Н. эти деньги в пользу потерпевших.
Психология - наука о душе
Так как речь в данном материале идет о несовершеннолетней преступнице, по гуманным причинам ее имя в материале будет вымышленным. Назовем ее Викой - так она представлялась будущим жертвам. В связи с тем, что последние тоже являются несовершеннолетними, их фамилии также будут изменены.
Несмотря на достаточно юный возраст (незадолго до совершения преступлений в Хабаровске Вике исполнилось 16 лет), она уже имела определенный криминальный опыт и была осуждена в Комсомольске-на-Амуре за кражу. Однако в связи с тем, что в качестве наказания было выбрано условное лишение свободы (два года), условным оказалось и раскаяние. Предыдущий жизненный опыт, как видно, на пользу не пошел, и спустя всего два месяца Вика принялась за старое.
Как следует из материалов дела, Вика "в точно не установленные следствием время и место вступила с неустановленным следствием лицом в преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества путем обмана". Что это было за лицо, выяснить не удалось. Поэтому о его роли в совершенных преступлениях и о том, кому именно принадлежало авторство придуманной схемы завладения чужим имуществом, можно только предполагать.
Забегая вперед, стоит добавить, что хитроумная легенда, которой пользовалась злоумышленница, осечек практически не давала и раз за разом срабатывала без сбоев.
А расчет заключался в следующем. Ну какой, скажите, правильно воспитанный подросток откажет ближнему, если тот просит восстановить справедливость? И при этом было все так красноречиво и обоснованно изложено, что и усомниться не в чем. Да тут каждый, к кому обращается сверстник, ему не только руку помощи протянет, но и свой сотовый телефон, и золото. Естественно, из лучших побуждений. Эта психологическая особенность сверстников Вика и являлась тем "козырем", который буквально через несколько минут разговора делал совершенно незнакомых Вике девочек ее единомышленницами в "поимке преступницы".
На руку играл и субъективный фактор. Летом подростки на каникулах, взрослые на работе. Поэтому, чтобы выбрать очередную жертву, Вике достаточно было зайти в любой двор или просто пройтись по улице.
Не разговаривайте с незнакомцами
Первый эпизод уголовного дела описывает события 13 июня прошлого года. Тогда около 13.40 у дома №5 по Амурскому бульвару к малолетней ПЕТРОВОЙ подошла Вика Н. с другой девочкой, которая представилась Оксаной. Вика Н. вступила в разговор с Петровой и пояснила, что у ее сестры был похищен сотовый телефон и попросила Петрову оказать помощь в его поиске.
Петрова сказала, что идет в соседний двор к своей подруге КУРОЕДОВОЙ. Та после недолгих раздумий тоже согласилась помочь новым знакомым, после чего все вместе проследовали в подъезд дома № 122 по ул. Комсомольской. При этом Н. пояснила, что в указанном доме проживает скупщица краденного, и попросила для ее разоблачения сотовые телефоны девочек, убедив их, что после задержания скупщицы милицией, имущество им будет отдано.
Подруги попали в ловко расставленные сети. Пока Вика "вела разговор со скупщицей", вторая этажом ниже отвлекала девочек разговором. Вскоре злоумышленницы ушли, указав Петровой и Куроедовой дожидаться прибытия милиции. Похищенными телефонами злоумышленницы распорядились по своему усмотрению.
По схожему сценарию уже на следующий день было осуществлено очередное преступление на ул. Фрунзе. На этот раз преступницы зашли в подъезд за малолетней ДМИТРИЕВОЙ. Едва она зашла в квартиру, как они позвонили в дверь и попросили оказать им содействие в поиске девушки, занимающейся в данном районе кражами. Затем самовольно прошли в квартиру. Поинтересовались, есть ли у Дмитриевой компьютер, чтобы сделать фоторобот девушки, спросили, занимается ли кто в ее семье переплавкой золота и скупкой фальшивых денег, состоит ли на учете в милиции. Н. попросила воды, и пока они с Дмитриевой находилась на кухне, вторая девушка похитила из шкатулки золотые украшения на сумму 25 300 руб. Девушки пообещали придти с тем же вопросом вечером, но так и не пришли.
Знакомство с просьбой оказать содействие в "поимке девушки, совершающей кражи", имело буквально магическое воздействие и открывало любые двери. Девушки, к которым обращалась Вика, охотно знакомили ее со своими подругами и были буквально зомбированы в своих действиях. Вика ничем не брезговала. Вынимала сережки из ушей малолетних, принимала для последующего использования в качестве "вещдоков" сотовые телефоны и золотые украшения обманутых девушек.
Рекордным для нее стал улов в одной из квартир по ул. Орджоникидзе. Там она попросила малолетнюю ВЕДЕРНИКОВУ принести лист бумаги и ручку, чтобы "записать приметы девушек, совершающих кражи". Воспользовавшись ее отсутствием, украла шкатулку, в которой находились золотые украшения на сумму 73 700 руб.
Если украсть ценности, находящиеся в квартире, не удавалось сразу, Н. просила пойти взять их с собой и пойти к скупщице краденого. А там все развивалось по прежнему сценарию. "Скупщица брала" украшения, а Вика отправлялась за милицией, уговорив обманутых стеречь "нехорошую квартиру".
Подобные кражи Н. совершала до начала сентября.
Берегись ближнего?
Почему Н. практически не составляло труда украсть, а в ряде других случаев изъять у девушек телефоны и золотые украшения? Как уже говорилось, на руку играла готовность подростка оказать помощь в поимке преступника.
Но были еще и другие причины. Прежде всего, к будущим жертвам обращался не взрослый человек и тем более не мужчина, а их сверстница, которая по объективным показателям мало подходила под устоявшиеся стандарты преступника. Ей легче было найти контакт с девушками.
Последние не могли найти достаточно веских аргументов, чтобы противостоять психологическому напору злоумышленницы. Ведь тем самым и сами девушки, к которым обращалась Вика, и их подруги, могли косвенно попасть под подозрение и стать "дрянными девчонками".
Поэтому и рецепт, позволяющий оградить себя и своих детей от попадания в подобного рода ситуации, может быть только один. Необходимо объяснить детям и подросткам, что нельзя никому ничего не передавать под предлогом "для поимки преступника". Это незаконно, и правоохранительные органы никогда к подобным мерам с использованием имущества граждан, не прибегают.
Наконец, у подростков должна быть выработана психологическая готовность к действиям в подобных "нестандартных" ситуациях. Это не означает "прятать голову в песок", а подходить ко всему взвешенно, ведь не исключено, что сверстница реально просит о помощи. В этом случае прежде всего надо поставить об этом в известность взрослых и попросить их совета. А еще лучше - сразу обратиться в правоохранительные органы. Если даже вызов окажется ложным и выяснится, что никакой скупщицы не существует, это послужит тревожным сигналом для органов следствия.
Газета "Золотой Рог в Хабаровске" благодарит пресс-службу Хабаровского краевого суда за помощь в подготовке материала.
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