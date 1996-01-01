Чернобыль жив и опасен

В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на атомной электростанции около небольшого украинского города Чернобыля произошла самая страшная техногенная катастрофа в истории. Сегодня, в год ее двадцатой годовщины, Украина, оставшись один на один со взорвавшимся реактором, водит в Чернобыль экскурсии, организовывает в зоне отчуждения сельскохозяйственный бизнес и превращает ее в компьютерную игру.

Все постчернобыльские годы Украина получала массу гарантий. Киеву обещали: более $300 млн на выведение станции из эксплуатации, 600 млн евро - на ее окончательное закрытие, $758 млн - на преобразование "укрытия" разрушенного энергоблока в безопасную систему, $1,48 млрд - на строительство двух атомных блоков, компенсирующих потерю ЧАЭС. Дополнительно то $78, то 40 миллионов обещали выделить США. От Украины требовали всего $50 млн, но Чернобыль не увидел и этих денег. Ему предложили заработать на себя самому, но это оказалось нереальным.

Из ЧАЭС, остановленной в 2000 году, до сих пор не выгружено топливо, проект создания хранилища ядерных отходов заторможен, финансирование чернобыльских программ заморожено, а спонтанная цепная реакция в "укрытии" - не исключена. Накануне мы узнали правду о том, как произошел чернобыльский взрыв: служба безопасности Украины обнародовала более 100 документов из своих архивов. Они доказывают, что станция была построена с нарушениями, что взрывов на ней было два (первый - в 1982 году, второй - в 1986-м), что спецслужбы знали о возможности катастрофы и предупреждали об этом за два месяца до нее. Нынешние жители города - работники АЭС, слегка разбавленные самоселами, вернувшимися после аварии в родные хаты. Из 1200 возвращенцев сейчас живы меньше 500 - велика в Чернобыле "естественная убыль". Чернобыльцы, считающиеся потомками древлян, живших здесь 800 лет назад, ведут то же натуральное хозяйство, что и предки. Только пива больше не варят - его сменил самогон. И кожи больше не выделывают - кому нужны дубленки чернобыльской работы?

В Чернобыле периодически возникают "миражи" - поля и фермы, работающие "на экспорт". Это места мало открытые, попасть в них можно либо по лесным тропам (благо, колючее ограждение за 19 лет проржавело и опало), либо через "бдительные" КПП. Чернобыльский бизнес начинался с леса, который в отравленной зоне вырос обильно и бесплатно. Этот лес так хорошо раскупали, что 300-гектарные плантации не успевали обеспечить всех желающих: 1700 беккерелей на килограмм "продукта" не отпугивали покупателей. На 70-гектарном поле зоны выращивали картофель, в 22-километровом пруду разводили рыбу, на животноводческих фермах растили коров. Древесина шла в Николаев и Херсон. Овощи и мясо - в Киев, Житомир, далее - везде.

Как рассказывал глава Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины Дмитрий ГРОДЗИНСКИЙ, Киев отказался от планов превращения чернобыльской зоны в чистую "зеленую лужайку" - на это нужны сотни миллиардов. Сейчас нужно расчистить 800 чернобыльских радиоактивных могильников, построить завод по переработке ядерных отходов и новое их хранилище. Киеву нужно справиться с чернобыльскими мутациями, после аварии участившимися в тысячу раз. Они продолжаются у растений, животных и людей.

Демонтаж станции, дезактивация ее территории рассчитаны на 30-40 лет. Чернобыльский саркофаг, закрывший разрушенный блок, - ненадежное временное сооружение. В нем 160-170 тонн ядерного топлива и более километра дыр и трещин... Чернобыль спровоцировал резкое увеличение смертности на пораженных территориях. Рак щитовидной железы у детей возникает в тысячу раз чаще, причем не только на Украине, но и в Белоруссии.

Но Чернобыль хочет жить наравне с чистыми землями и ради этого делает неимоверные усилия. К примеру, специально для вытаптывания радиационной травы в зону из Аскании-Нова завезли лошадей Пржевальского. Два их табуна, голов пятьдесят, ходят по чернобыльским зарослям. Опасную траву они, правда, не вытоптали, но стали хищниками, которых самоселы боятся больше, чем реальных зонных волков и легендарных волкособак, якобы выведшихся после аварии. На них в зоне охотятся известные украинские политики, депутаты. Они фотографируются на фоне подстреленного зверья, карточки вывешивают в своих кабинетах.

Зона отчуждения, отдохнувшая от людей, сделала то, чего от нее не ждали, - вывела массу зверья, занесенного в Красную книгу. Над ней кружат черные аисты, журавли и беркуты, а бобры двухметровыми плотинами подтапливают леса. В зоне родилась легенда, что чернобыльская радиация продлевает жизнь.

Теперь детям, которые аварии не помнят и рождены после 1986 года, предлагается Чернобыль в оригинальной упаковке. Это компьютерная игра "Сталкер". Ее герой бродит по зоне, борется с монстрами. Он экипирован так, как не снилось реальным сталкерам. Говорят, в зоне их - сотни, но правильнее называть их мародерами - они ходят в Чернобыль за добычей, они торгуют находками в чистых землях.

Сталкерский бизнес частников подрубили крупные туристические фирмы, которые за нехитрые 200 евро проводят в зону иностранцев. Единственное условие - быть совершеннолетним. Приезжих ведут по маршруту КПП - АЭС - Чернобыль, их селят в местной гостинице, претендующей на три звезды, их кормят пять раз в день чистыми продуктами, доставленными из Киева, их пугают сказками о зоне. Туристам издали показывают особо грязные территории, и странники уезжают из Чернобыля героями.

Реальные герои зоны себя таковыми не считают. Они работают на закрытой Чернобыльской станции, следят, чтобы взрыв не повторился, ведь даже замершие реакторы готовы напомнить о себе и доказать: Чернобыль жив и навсегда опасен.

(Опубликовано в "Российской газете").