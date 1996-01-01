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Арестован оборотень

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Очередной сотрудник Управления собственной безопасности (УСБ) УВД Приморского края арестован в минувший вторник за вымогательство взятки у китайского предпринимателя.

Сотрудник УСБ Андрей БАЧЕНКОВ (фамилия изменена) совместно с сотрудниками из других подразделений УВД Приморского края проводили мероприятие по оперативной информации о том, что китайский гражданин Юй Вэй ЦЗИНЬ прячет у себя лапы медведей и большую партию контрафактных сигарет, приготовленную для продажи. Информация подтвердилась, однако сотрудник УСБ вместо того, чтобы сразу задокументировать происшествие, предложил китайцу закончить дело миром за небольшую сумму в $5 тыс. Он же не знал, что находится под наблюдением своих коллег из других ведомств - Управления по борьбе с экономическими преступлениями, а также следователя Уссурийской городской прокуратуры. Баченков был задержан на месте и в тот же день арестован.

Напомним, за последние 1,5 года это уже четвертый случай, когда сотрудник подразделения, призванного отвечать за чистоту милицейских рядов, попадает под следствие за вымогательство взятки. Начальник УСБ при этом совершенно неожиданно уходит в отпуск. Непонятна в этом деле роль еще одного участника мероприятия - представителя приморского общака, которому удалось скрыться с места происшествия, как только появились наблюдатели из других ведомств.

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