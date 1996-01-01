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Сотрудник Дальэнергосбыта подвергается необоснованному судебному давлению
ОАО "Дальэнерго" при активной поддержке ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (ДВЭУК) отстаивает в суде интересы начальника Находкинского отделения "Дальэнергосбыта" Виталия БАЗИЛЕВИЧА. Против Виталия Базилевича Находкинской городской прокуратурой возбуждено, расследовано и передано в суд уголовное дело. Между тем защитники подсудимого твердо уверены в том, что привлечение Виталия Базилевича к уголовной ответственности является необоснованным.
Поводом для возбуждения уголовного дела стало ограничение подачи электроэнергии на резервные (запасные) фидеры муниципального предприятия "Находка-Водоканал" в сентябре 2005 г. Задолженность водоснабжающего предприятия Находки к тому моменту превысила 8 млн руб. На сегодняшний день сумма долга выросла в 2 раза. Накапливая такую огромную задолженность, руководители муниципального предприятия сами поставили под угрозу его энергоснабжение.
Дело Базилевича, по мнению его защитников, не содержит ни одного доказательства его вины ни по одному из пунктов предъявленного ему обвинения. В процессе расследования обвинительной стороной был допущен ряд принципиальных ошибок. Однако жалобы и ходатайства, направленные Виталием Базилевичем и его защитником в адрес прокуратуры Находки, оставлены без удовлетворения. Как полагает защита, предвзятое отношение со стороны прокуратуры Находки продиктовано позицией администрации города.
События в сентябре 2005 г. разворачивались следующим образом. ОАО "Дальэнерго" предупредило МУП "Находка-Водоканал" о введении ограничений энергоснабжения: планировалось, что ограничение выразится в том, что будет прекращена подача электроэнергии на резервные фидеры водоснабжающего предприятия, перерыв электроснабжения предприятия в целом не планировался никаким образом. В день ограничений на муниципальных электрических сетях Находки, по которым электроэнергия транспортируется потребителям, происходит авария, предприятие остаётся без электроснабжения. Как выяснится позже, авария, произошедшая на муниципальных электрических сетях, не была случайной: установлено, что о неполадках руководителям муниципальных жизнеобеспечивающих служб было известно задолго до планируемых ограничений. По какой причине эти неполадки не были вовремя устранены, не известно. Однако очевидно, что обвинения в адрес Виталия Базилевича - не более чем попытка муниципальных властей скрыть свою вину в отключении Водоканала, повлекшем сбои и в работе других предприятий сферы жизнеобеспечения.
Уже сейчас, согласно распоряжению генерального директора ДВЭУК Виктора МЯСНИКА, к защите прав Виталия Базилевича прилагаются колоссальные усилия. Генеральный директор взял под личный контроль ход судебного процесса, и в ДВЭУК твердо намерены добиться полного оправдания подсудимого.
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