Убийцы таксистов задержаны

На прошлой неделе задержали пятерых участников преступной группы, которая совершила серию убийств и грабежей владивостокских таксистов.

Последней жертвой налетчиков стал чудом спасшийся сотрудник компании такси "Владивосток", руководители которой также активно помогали в раскрытии преступления.

Как рассказал выживший водитель Алексей, поздно вечером на остановке "Молодежная" во Владивостоке он подобрал трех голосовавших молодых людей кавказской национальности. В районе остановки "Чайка" водителю на шею набросили проволоку и начали душить. Потом долго избивали, пока не решили, что жертва мертва. На самом деле Алексей притворился мертвым, что его и спасло. Парню туго связали проволокой руки с ногами, сняли с него кроссовки, забрали 4,5 тыс. руб. выручки и выбросили на улицу. Сами же сели в его такси и уехали.

Придя в себя через некоторое время, потерпевший распутал узлы и в одних носках побежал в милицию. Брошенную машину через 6 часов нашли оперативники уголовного розыска Советского РУВД во дворе одного из домов в районе Второй Речки. Как выяснилось, молодые люди ушли не с пустыми руками: забрали с собой сотовый телефон водителя, цифровой фотоаппарат, автомобильный телевизор и даже оторвали от передней панели освежитель воздуха. Этот случай милиционеры сразу увязали с убийством таксиста, которое произошло неделей раньше в районе бухты Тихой: труп был связан точно таким же способом, каким связывали Алексея.

Через 4 дня сотрудникам розыска уже было известно о местонахождении бандитов. Трое оперативников угрозыска Советского РУВД поехали брать преступников в пос. Краскино Хасанского района. Ворвавшись в дом, где находились подозреваемые, милиционеры увидели, что людей внутри гораздо больше, чем они предполагали. В итоге 2 из 7 застигнутых врасплох убежали. Остальные задержаны и доставлены во Владивосток.

Выяснилось, что все 7 участников группировки - приезжие из Дагестана, из маленького селения, где нет даже названий улиц. Не так давно они проходили в Приморском крае срочную службу, некоторые за это время успели попасть в дисбат. После службы молодые люди решили не возвращаться домой и поселились в частном доме в поселке Краскино.

Как ни странно, задержанные не стали отпираться от обвинений. Более того, сами начали рассказывать о других грабежах и убийствах. Пока они сознались в 6 случаях нападений на таксистов, которые совершали во Владивостоке каждые выходные. По предварительным данным, на их счету 3 трупа.

Что касается пострадавшего от рук бандитов Алексея, то ему в тот злополучный день так сильно перетянули руки проволокой, что поначалу врачи думали, что придется делать ампутацию. К счастью, обошлось без этого, и сейчас он принимает активное участие в следственных действиях.