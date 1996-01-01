Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Убийцы таксистов задержаны
На прошлой неделе задержали пятерых участников преступной группы, которая совершила серию убийств и грабежей владивостокских таксистов.
Последней жертвой налетчиков стал чудом спасшийся сотрудник компании такси "Владивосток", руководители которой также активно помогали в раскрытии преступления.
Как рассказал выживший водитель Алексей, поздно вечером на остановке "Молодежная" во Владивостоке он подобрал трех голосовавших молодых людей кавказской национальности. В районе остановки "Чайка" водителю на шею набросили проволоку и начали душить. Потом долго избивали, пока не решили, что жертва мертва. На самом деле Алексей притворился мертвым, что его и спасло. Парню туго связали проволокой руки с ногами, сняли с него кроссовки, забрали 4,5 тыс. руб. выручки и выбросили на улицу. Сами же сели в его такси и уехали.
Придя в себя через некоторое время, потерпевший распутал узлы и в одних носках побежал в милицию. Брошенную машину через 6 часов нашли оперативники уголовного розыска Советского РУВД во дворе одного из домов в районе Второй Речки. Как выяснилось, молодые люди ушли не с пустыми руками: забрали с собой сотовый телефон водителя, цифровой фотоаппарат, автомобильный телевизор и даже оторвали от передней панели освежитель воздуха. Этот случай милиционеры сразу увязали с убийством таксиста, которое произошло неделей раньше в районе бухты Тихой: труп был связан точно таким же способом, каким связывали Алексея.
Через 4 дня сотрудникам розыска уже было известно о местонахождении бандитов. Трое оперативников угрозыска Советского РУВД поехали брать преступников в пос. Краскино Хасанского района. Ворвавшись в дом, где находились подозреваемые, милиционеры увидели, что людей внутри гораздо больше, чем они предполагали. В итоге 2 из 7 застигнутых врасплох убежали. Остальные задержаны и доставлены во Владивосток.
Выяснилось, что все 7 участников группировки - приезжие из Дагестана, из маленького селения, где нет даже названий улиц. Не так давно они проходили в Приморском крае срочную службу, некоторые за это время успели попасть в дисбат. После службы молодые люди решили не возвращаться домой и поселились в частном доме в поселке Краскино.
Как ни странно, задержанные не стали отпираться от обвинений. Более того, сами начали рассказывать о других грабежах и убийствах. Пока они сознались в 6 случаях нападений на таксистов, которые совершали во Владивостоке каждые выходные. По предварительным данным, на их счету 3 трупа.
Что касается пострадавшего от рук бандитов Алексея, то ему в тот злополучный день так сильно перетянули руки проволокой, что поначалу врачи думали, что придется делать ампутацию. К счастью, обошлось без этого, и сейчас он принимает активное участие в следственных действиях.
Новости тематики
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
Новости раздела
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха