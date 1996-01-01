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Хабаровск ждет нового бензольного пришествия
По прогнозам синоптиков, в третьей декаде апреля к Хабаровску подступила первая волна паводка. Это значит, что из китайской реки Сунгари в Амур может попасть новая порция ядохимикатов. С наступлением зимы токсичные вещества вмерзли в речной лед, но сейчас, когда он начнет таять, произойдет повторное заражение воды в Амуре и массовая гибель рыбы.
К этой критической ситуации уже начали готовиться оперативные службы и жители города. Предполагается, что с приближением угрозы паводка в районе будет введено чрезвычайное положение. Будут приняты оперативные меры по обеспечению населения питьевой водой.
Вторичное заражение амурских вод обещает быть длительным. Ситуация осложняется тем, что этой весной паводок в Хабаровске обещает быть необычайно сильным. Ледоход в районе города начнется 22-23 апреля, а затем, в конце мая, начнется вторая волна, уже снегодождевой паводок.
Напомним, что экологическая катастрофа на Амуре произошла в результате взрывов на химическом заводе в китайском городе Цзилинь 13 ноября 2005 года, повлекших за собой выброс ядохимикатов в реку Сунгари и затем их попадание в воды Амура. Взрывы цистерн с бензолом и азотной кислотой начались из-за нарушения, допущенного в технологии производства анилина. В итоге в приток Амура Сунгари попало приблизительно 100 тонн нитробензола, бензола, анилина и толуола. Сейчас жители Хабаровска вынуждены будут вновь столкнуться с последствиями экологической катастрофы полугодовой давности.
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