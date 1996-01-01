На пожарных и чиновников можно "стучать" по телефону

Пресс-службы администрации Владивостока и управления государственного противопожарного надзора ДВ центра МЧС практически одновременно объявили о начале работы телефонов доверия. Примечательно, что никакой особой связи в этом совпадении нет, видимо, руководство этих структур решило добавить оперативности своим службам.

Позвонив по телефону доверия, жители краевого центра могут сообщить о фактах злоупотребления служебным положением и бюрократической волокиты. Создание телефона доверия стало частью плана антикоррупционных мер, реализуемых в администрации Владивостока по решению главы города Владимира НИКОЛАЕВА, принятому в ходе встреч с предпринимателями. Звонить на телефон доверия (4232) 40-66-88 можно будет по рабочим дням с 9 до 18 часов.

Кроме того, каждый дальневосточник может обратиться за консультацией специалистов в области пожарной безопасности, звонить для этого придется в Хабаровск. "Телефон доверия" МЧС будет работать для сбора информации о нарушениях в области пожарной безопасности и все том же выявлении неправомерных действий должностных лиц госпожнадзора. Звонить по номеру (4212) 23-71-06 круглосуточно.