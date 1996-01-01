Нам объяснят, что такое НАТО

Возможности перехода от жесткой безопасности к мягкой обсудят участники серии круглых столов под общим названием "Союз России и НАТО".

Заседание круглого стола начнется 11 мая во Владивостоке. Для участия в нем прибывают замсекретаря НАТО по вопросам общественной дипломатии Жан ФУРНЕ, а также аккредитованные в России послы Канады, Франции и США. Организатором мероприятия является Генеральное консульство США во Владивостоке.