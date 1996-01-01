Во Владивостоке милиционеры попались на взятке в 2 тыс. руб.

Как сообщил РИА PrimaMedia источник в правоохранительных органах, сотрудники отдела по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и исполнения административного законодательства Фрунзенского РОВД были задержаны с поличным при получении взятки в сумме 2 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.