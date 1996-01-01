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Россию погубит коррупция

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В период с 7 по 10 апреля во Владивостоке по заказу газеты "Ежедневные новости" "Дальневосточный консалтинговый центр" провел социологическое исследование. В опросе участвовали 500 человек. Данные исследования можно считать отражающими мнение населения Владивостока на момент проведения исследования.

По данным исследования, распределения на вопрос: "Как вы считаете, насколько распространена коррупция в нижеперечисленных властных структурах?", выглядят так: как видно из графика, милиция и, прежде всего, ГАИ и ДПС воспринимаются как наиболее коррумпированные службы. В целом 94,4% респондентов (по показателю "все коррумпированы" + "большинство коррумпировано") поставили на первое место ГАИ и 88,8% - другие подразделения милиции. В различных социально-демографических группах мнения распределились по-разному: люди в возрасте 25-40 лет чаще чем другие возрастные группы называют ГАИ и ДПС в числе наиболее коррумпированных властных органов, а затем - федеральные и региональные органы власти.

Люди с высокими доходами чаще других называли систему правосудия и таможню как наиболее подверженных коррупции. Респонденты со средним достатком считают наиболее коррумпированными различные подразделения милиции. Люди с крайне низкими доходами чаще отмечают органы власти.

Вместе с тем на вопрос: "Приходилось ли вам за последний год наблюдать действия сотрудников органов внутренних дел, при которых, на ваш взгляд, допускались нарушения прав человека? Если да, то в чем это выражалось?", большинство респондентов отметило: "В попытках исказить факты, фальсифицировать материалы" - 35%.

На втором месте: "В вымогательстве, поборах, взяточничестве" - 28%.

На третьем месте: "В использовании служебного положения в личных целях" - 19%.

Далее в порядке убывания: "В отказе принять заявление" - 7%; "Грубость и бестактность" - 6%; "Проявление жестокости" - 4%. И только 1% опрашиваемых затруднились с ответом.

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