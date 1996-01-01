Приморье накроет пыльная буря?

Дальневосточный региональный центр МЧС России распространил оперативное предупреждение о вероятном возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского и Приморского краев.

По данным Приморскгидромета, 10 апреля в центральных районах Монголии возникли пыльные бури. Сильный северный ветер поднял в воздух тонны песка и пыли, которые воздушными потоками перенеслись на большую высоту. Наблюдается огромный массив пыльной воздушной массы, очень быстро перемещающийся на восток и северо-восток. В связи с этим в ближайшие дни сильное загрязнение воздуха пустынной пылью возможно на юге Хабаровского края и в Приморье.

В главных управлениях МЧС России по Хабаровскому и Приморскому краям будет проведен анализ прогнозируемой обстановки и уточнен план действий по предупреждению и ликвидации ЧС в соответствии с видом источника и параметрами прогноза ЧС.