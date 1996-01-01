Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморье накроет пыльная буря?
Дальневосточный региональный центр МЧС России распространил оперативное предупреждение о вероятном возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского и Приморского краев.
По данным Приморскгидромета, 10 апреля в центральных районах Монголии возникли пыльные бури. Сильный северный ветер поднял в воздух тонны песка и пыли, которые воздушными потоками перенеслись на большую высоту. Наблюдается огромный массив пыльной воздушной массы, очень быстро перемещающийся на восток и северо-восток. В связи с этим в ближайшие дни сильное загрязнение воздуха пустынной пылью возможно на юге Хабаровского края и в Приморье.
В главных управлениях МЧС России по Хабаровскому и Приморскому краям будет проведен анализ прогнозируемой обстановки и уточнен план действий по предупреждению и ликвидации ЧС в соответствии с видом источника и параметрами прогноза ЧС.
Новости тематики
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
Новости раздела
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- Резидент ТОР "Комсомольск" начал производство элементов для гражданских и военных самолетов