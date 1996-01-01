Мэрия "тряхнет" Владивосток

Землетрясение состоится в рамках командно-штабных учений в период с 19 по 21 апреля в соответствии с планом основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также безопасности на водных объектах.

Как сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации, согласно легенде события развернутся во Владивостоке 19 апреля: рано утром в городе произойдет первый толчок землетрясения, а через несколько часов - второй, интенсивностью в 5,5 баллов по шкале Рихтера.

Этим землетрясением будут нанесены "серьезные" повреждения линиям электропередач, жилым и хозяйствующим субъектам, а в одном из цехов городской ТЭЦ в результате повреждений даже произойдет взрыв. На место ЧС должны оперативно прибыть все соответствующие службы. Их основная задача - сохранить порядок, найти в зоне разрушения пострадавших и эвакуировать их, а также грамотно и слаженно сработать при ликвидации последствий землетрясения.