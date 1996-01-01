Под Хабаровском ограбили инкассаторов

В селе Некрасовка под Хабаровском в пятницу неизвестные с оружием напали на автомобиль, перевозивший зарплату сотрудникам трех пожарных частей.

Два человека в масках, вооруженных обрезами, сделали предупредительный выстрел по днищу "Нивы" и вырвали сумку, где было более 1 млн 300 тыс. руб. Никто из людей, находившихся в машине, не пострадал. Сотрудники УВД Хабаровского края объявили операцию "Вулкан-5".