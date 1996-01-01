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Погорел на рыбе

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На Камчатке по подозрению в превышении полномочий задержан начальник регионального отделения Российского фонда федерального имущества (РФФИ) Александр КАНЧИН.

Следствие полагает, что, возглавляя региональное отделение специализированного государственное учреждение при правительстве РФ, Канчин, нарушив порядок реализации арестованного имущества, обращенного в собственность РФ, не получив полной оплаты стоимости указанного имущества, выдал одному из предпринимателей доверенность на его получение", - сообщила РИА "Новости" старший помощник прокурора области Анастасия САЧЕНКО. По ее словам, "этим имуществом являлась рыбопродукция в количестве 5,7 тонны, ранее изъятая Камчатской природоохранной прокуратурой по уголовному делу и переданная для реализации в РФФИ". В отношении Канчина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Начальник регионального отдела РФФИ задержан и помещен в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время по делу работает следственно-оперативная группа, проверяющая причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений.

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