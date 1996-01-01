"Резиденцию Путина" - под снос?

С иском к краевой администрации, владеющей спецобъектом, обратилось 1976-е Отделение морской инженерной службы (1976 ОМИС ТОФ) в лице полковника Анатолия ШАКУРОВА. Смелый поступок военачальника продиктован вступившим в силу решением Арбитражного суда Приморского края о признании недействительным договора о побочном лесопользовании, который ОМИС заключало со строительной компанией "Гравит".

В соответствии с договором "Гравиту" выделили участок лесных угодий площадью 1,2 га на территории военного лесничества в урочище бухты Боярин "для установки зданий культурно-оздоровительного комплекса администрации края". По народной версии - для возведения резиденции Президента России, визит которого ожидался во Владивосток летом. Генеральным подрядчиком строительства выступило ЗАО "ДВ Стройсвязькомплекс", генеральным заказчиком - государственное предприятие "Примстройзаказчик", а заказчиком-инвестором - сама администрация Приморья.

На VIP-стройку из краевого бюджета взяли 20 млн руб. Предполагалось, что тамошние здания соберут из некапитальных конструкций. Такое при побочном лесопользовании допускается. Однако в итоге договор пустили "побоку" - и объект получился вполне капитальным: пять коттеджей на железобетонных фундаментах плюс подсобные помещения и четыре прогулочные дорожки общей протяженностью свыше 2 км. В процессе строительства пошел под нож бульдозера почти 1 га лесов самой ценной, 1-й группы, включая несколько сот дубов, ясеня и прочей растительности на общую сумму 45 млн руб.

Факты грубейшего попрания природоохранного законодательства выявила военная прокуратура Тихоокеанского флота при проверке в январе 2004 г. Но еще раньше на незаконность "боярской" стройки обратила внимание краевая прокуратура, установив, что финансирование объекта осуществлялось "белым домом" в обход действующих норм и правил. По этому поводу надзирающий орган даже вынес губернатору Сергею ДАРЬКИНУ представление об устранении нарушений закона. Реакция властей была следующей - работы на берегу бухты Боярин продолжались. Как видно, чиновников больше заботил вопрос достойного приема высоких гостей.

Если верить неофициальной информации, Владимир ПУТИН на Русский остров заглядывал, и не исключено, что пользовался удобствами "резиденции". Только вряд ли ему доложили, что все здесь - незаконный самострой.

Военная прокуратура ТОФ между тем настойчиво добивалась признания ничтожным договора лесопользования. По мнению флотских юристов, сделка была изначально притворной и служила своеобразным прикрытием фактической аренды территории. Суд, впрочем, эту версию не подтвердил, удовлетворив иск по другим основаниям.

Использовать земли Министерства обороны, а тем более леса 1-й группы для посторонних нужд так просто нельзя. Прежде необходимо перевести участок в разряд нелесных, включив его в гражданский оборот. Процедура хлопотная, долгая, нервная. Окончательное "добро" на такой перевод дает непосредственно Правительство РФ. Но по бухте Боярин официального решения не было и нет. Надо ли говорить, что хозяева спецобъекта "забыли" получить и все необходимые согласования с заинтересованными органами. Проектно-сметная документация не утверждалась, государственная экологическая экспертиза не проводилась. Так что строительство шло, по сути, нелегально, а потому возведенные за бюджетные деньги "боярские терема" оказались вне закона.

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса РФ самовольная постройка подлежит сносу лицом, осуществившим строительство, либо за его счет. Этой нормой законодательства и воспользовался полковник Шакуров, пытаясь вернуть в лоно Минобороны захваченный земельный участок. Насколько обоснованы требования истца, должен определить арбитражный суд. Предварительное заседание по скандальному делу назначено на 16 мая.