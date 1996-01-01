www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

"Резиденцию Путина" - под снос?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С иском к краевой администрации, владеющей спецобъектом, обратилось 1976-е Отделение морской инженерной службы (1976 ОМИС ТОФ) в лице полковника Анатолия ШАКУРОВА. Смелый поступок военачальника продиктован вступившим в силу решением Арбитражного суда Приморского края о признании недействительным договора о побочном лесопользовании, который ОМИС заключало со строительной компанией "Гравит".

В соответствии с договором "Гравиту" выделили участок лесных угодий площадью 1,2 га на территории военного лесничества в урочище бухты Боярин "для установки зданий культурно-оздоровительного комплекса администрации края". По народной версии - для возведения резиденции Президента России, визит которого ожидался во Владивосток летом. Генеральным подрядчиком строительства выступило ЗАО "ДВ Стройсвязькомплекс", генеральным заказчиком - государственное предприятие "Примстройзаказчик", а заказчиком-инвестором - сама администрация Приморья.

На VIP-стройку из краевого бюджета взяли 20 млн руб. Предполагалось, что тамошние здания соберут из некапитальных конструкций. Такое при побочном лесопользовании допускается. Однако в итоге договор пустили "побоку" - и объект получился вполне капитальным: пять коттеджей на железобетонных фундаментах плюс подсобные помещения и четыре прогулочные дорожки общей протяженностью свыше 2 км. В процессе строительства пошел под нож бульдозера почти 1 га лесов самой ценной, 1-й группы, включая несколько сот дубов, ясеня и прочей растительности на общую сумму 45 млн руб.

Факты грубейшего попрания природоохранного законодательства выявила военная прокуратура Тихоокеанского флота при проверке в январе 2004 г. Но еще раньше на незаконность "боярской" стройки обратила внимание краевая прокуратура, установив, что финансирование объекта осуществлялось "белым домом" в обход действующих норм и правил. По этому поводу надзирающий орган даже вынес губернатору Сергею ДАРЬКИНУ представление об устранении нарушений закона. Реакция властей была следующей - работы на берегу бухты Боярин продолжались. Как видно, чиновников больше заботил вопрос достойного приема высоких гостей.

Если верить неофициальной информации, Владимир ПУТИН на Русский остров заглядывал, и не исключено, что пользовался удобствами "резиденции". Только вряд ли ему доложили, что все здесь - незаконный самострой.

Военная прокуратура ТОФ между тем настойчиво добивалась признания ничтожным договора лесопользования. По мнению флотских юристов, сделка была изначально притворной и служила своеобразным прикрытием фактической аренды территории. Суд, впрочем, эту версию не подтвердил, удовлетворив иск по другим основаниям.

Использовать земли Министерства обороны, а тем более леса 1-й группы для посторонних нужд так просто нельзя. Прежде необходимо перевести участок в разряд нелесных, включив его в гражданский оборот. Процедура хлопотная, долгая, нервная. Окончательное "добро" на такой перевод дает непосредственно Правительство РФ. Но по бухте Боярин официального решения не было и нет. Надо ли говорить, что хозяева спецобъекта "забыли" получить и все необходимые согласования с заинтересованными органами. Проектно-сметная документация не утверждалась, государственная экологическая экспертиза не проводилась. Так что строительство шло, по сути, нелегально, а потому возведенные за бюджетные деньги "боярские терема" оказались вне закона.

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса РФ самовольная постройка подлежит сносу лицом, осуществившим строительство, либо за его счет. Этой нормой законодательства и воспользовался полковник Шакуров, пытаясь вернуть в лоно Минобороны захваченный земельный участок. Насколько обоснованы требования истца, должен определить арбитражный суд. Предварительное заседание по скандальному делу назначено на 16 мая.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru