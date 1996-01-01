Сбербанк снова пытались ограбить

В структурное подразделение банка, расположенное во Владивостоке на Партизанском проспекте, пытались проникнуть через пол в ночь с 5 на 6 апреля.

Неизвестным удалось разобрать потолок подвала, над которым расположено кредитное учреждение, но сам банк по какой-то причине они грабить не стали. Как рассказали "ЗР" в службе безопасности Сбербанка, весь ущерб от попытки проникновения будет заключаться лишь в ремонте пола. Уже во второй половине следующего дня организация была готова к обслуживанию клиентов.

Примечательно, что буквально за 5 дней до этого был ограблен филиал Сбербанка в пос. Врангель под Находкой. На тот раз грабителям удалось унести с собой 500 тыс. руб. точно таким же образом, через пол, куда преступники проникли, воспользовавшись тем, что накануне в здании ремонтировали систему водоснабжения.

Несмотря на то что почерк проникновения явно сходен в обоих случаях, однако правоохранительные органы больше придерживаются мнения, что эти преступления между собой не связаны. Скорее всего, те, кто пытался проникнуть в банк во Владивостоке, попытался повторить "подвиг" своих "коллег" из пос. Врангель. Пока ни первые, ни вторые не задержаны.