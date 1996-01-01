По утверждению специалистов, преступления, совершенные с использованием пластиковых платежных средств, можно отнести к одним из наиболее опасных экономических преступлений. Причем совершаются они не только в компьютерной банковской системе, но и через Интернет.

По некоторым данным, сегодня насчитывается около 30 видов незаконных операций с карточками через Всемирную паутину. Наиболее распространенные из них - оплата несуществующими картами, создание фальшивых виртуальных магазинов, электронное воровство, фальшивая оплата в игорных заведениях.

Появился даже специальный термин - кардинг. Это незаконное использование банковских карточек для покупки товаров или услуг через Интернет. Занимаясь кардингом, можно либо получить информацию о реальной карте, либо сгенерировать все эти данные, но так, что все системы будут принимать фальшивку за реальную. Интересующиеся могут свободно найти ссылки на сайты, которые открыто торгуют ворованными кредитками. Стандартная цена за карточку - от 40 центов до 5 долларов. Большинство продавцов находится в бывшем СССР, покупатели, напротив, концентрируются на Дальнем Востоке, жертвы - в основном граждане США и Европы. По заявлению ФБР Украина и Россия уже снискали себе репутацию стран, в которых живут самые квалифицированные хакеры.

Виртуальные базары устроены почти как настоящие биржи, цены колеблются в зависимости от спроса. Располагаются же они на взломанных страницах и поэтому недолговечны - большинство таких страниц живут лишь пару дней. Эксперты сходятся во мнении, что центром мирового кардинга является Санкт-Петербург, где кредитки уходят с прилавка партиями по 500-5000 штук по цене 1 доллар за штуку.

Добываются же кредитные карты путем взлома крупных финансовых фирм. Кстати, в России в начале 90-х годов одним из первых пострадал Внешэкономбанк. Путем простейшего взлома компьютерной сети отечественные хакеры "облегчили" его сейфы на 130 тысяч долларов.

Всего же "электронные шерлоки холмсы" разделяют 9 основных видов преступлений.

1. Операции с поддельными картами.

2. Операции с украденными или утерянными картами.

3. Многократная оплата услуг и товаров.

4. Мошенничество с почтовыми или телефонными заказами.

5. Многократное снятие со счета.

6. Мошенничество с использованием подложных слипов.

7. Мошенническое использование банкоматов при выдаче наличных денег.

8. Подключение электронного записывающего устройства к POS-терминалу/банкомату (Skimming).

Расскажем о наиболее часто встречающихся способах мошенничества.

Операции с поддельными картами

На этот вид преступлений приходится самая большая доля потерь платежной системы. Механизм может быть различным: мошенник получает в банке обычную карточку в законном порядке, вносит на специальный карточный счет минимально необходимую сумму. Затем он добывает необходимую информацию о держателе пластиковой карточки этой же компании, но с более солидным счетом и вносит полученные таким образом новые данные в свою карточку. Для реализации такого способа мошенничества преступник должен добыть информацию о кодовых номерах, фамилии, имени, отчестве владельца карточки, об образце подписи и т.д.

Осуществить такую подделку можно по-разному:

- изменив информацию, имеющуюся на магнитном носителе;

- изменив информацию, эмбоссированную (выдавленную) на лицевой стороне;

- проделав и то, и другое;

- подделав подпись законного держателя карточки.

При подделке подписи используется несколько вариантов, но при этом учитывается то, что стереть образец подписи нельзя, так как при попытке это сделать в поле подписи проступит слово VOID - "недействительна". Поэтому ее часто просто закрашивают белой краской.

Один из самых опасных приемов подделки пластиковых карточек - производство полностью фальшивых карточек. Наибольшее распространение метод полного копирования получил в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Такой способ чаще всего используется организованными преступными группами, в которые, как правило, входят работники ресторанов, отелей и других сервисных заведений. Официанты и менеджеры гостиниц используются для сбора информации о кредитных карточках, которые попадают им в руки при оплате услуг.