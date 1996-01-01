В Приморье 2000 призывников

Итак, правительство лишило граждан возможности "откосить" от исполнения воинского долга по 9 из 25 действующих оснований. Семейная жизнь и отцовство больше не воспрепятствуют защите отечества: теперь служить в армию пойдут отцы детей до трех лет и мужья беременных женщин. Отменили отсрочки и лицам, занятым уходом за близкими родственниками - инвалидами 1-й и 2-й групп и гражданами пожилого возраста.

Учащимся ПТУ и техникумов, равно как и гражданам, закончившим школу и поступившим на работу, тоже будут приходить повестки. Это касается и обучающихся в образовательных учреждениях ряда силовых структур. Кроме того, будут ликвидированы отсрочки для врачей и педагогов, постоянно работающих в сельской местности. Студентов, однако, призывать пока не собираются. Одобренный Правительством РФ законопроект будет подан на рассмотрение в Госдуму.

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Из чуть более 2000 приморских юношей, подлежащих призыву этой весной, примерно 60% будут проходить службу вне приделов Дальневосточного федерального округа. Не более 10% останутся в Приморье, остальные 30% разъедутся по всему округу от Уэлена до Посьета. Первая отправка призывников состоится 15 мая.

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Среди заболеваний, по которым призывники освобождаются от призыва, лидируют психические расстройства, вызванные алкоголизмом и наркоманией. На втором месте - глазные болезни, на третьем - заболевания опорно-двигательной системы. И замыкают четверку характерных для Приморья недугов заболевания внутренних органов.