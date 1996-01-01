Армейские отсрочки отсрочили до осени

1 апреля, как известно, начался весенний призыв в армию. Хотим сразу успокоить тех, кто имеет право на официальную отсрочку от армейской службы. Весной и предстоящим летом 25 законных оснований не идти в армию сохраняются - "отсрочки" отсрочили до осеннего призыва.

Между тем, хотя призыв "Весна-2006" и пройдет по старым лекалам, уже сегодня есть целая категория призывников, которым даже при самом огромном желании путь в войска закрыт.

Как говорят в краевом военкомате, впервые за последние 15 лет руководство Вооруженных сил требует от военкоматов делать упор не на количественный, а на качественный уровень призывников. Соответствующая директива начальника Генштаба от 18 марта этого года уже разослана по военным округам. В ней - уточненный список тех, кто в армию этой весной не пойдет.

По словам полковника Анатолия СЕРКОВА, в период с 1 апреля до 30 июня "вход" в армию запрещен следующим категориям призывников: во-первых, гражданам, имеющим снятую или погашенную судимость и подлежащим призыву весной 2006 года. Во-вторых, имеющим высшее образование, образование ниже 9 классов, юношей с низкими морально-деловыми качествами и научно-производственным уровнем, имеющим сложное семейное положение.

Правда, полковник Серков уточнил, сказав, что каждая призывная кандидатура может быть рассмотрена в индивидуальном порядке. Не секрет, что в глубинке немало молодежи, которая бы не прочь послужить, но по каким-то причинам призыву не подлежит.

Но вернемся к больному вопросу об отсрочках, которые для родителей и молодых людей, достигших призывного возраста, пожалуй, представляют единственный способ на законных основаниях избежать призыва. Среди них есть и те, кто не прочь послужить Родине, но пытаются оттянуть время призыва на два года. Резон в этом есть. Как сказал один из военкомовских чинов, уже сейчас призывники возмущаются по поводу того, что им придется служить два года, а тем, кто придет им на смену в 2008 году - всего год! Вот почему планы Министерства обороны часть "отсрочек" ликвидировать повергли молодежь в шок.

В военном комиссариате Приморского края официально комментировать эту новость отказались. Между тем один из сотрудников райвоенкомата Владивостока прямо заявил, что о ликвидации отсрочек можно будет говорить не ранее чем через год - только после того, как армия и флот в 2007 году перейдут на 1,5-годичный срок службы по призыву, а начиная с 2008 года на 12-месячный. В это время армии понадобится большее количество призывников, тогда и будет принято окончательное решение об их сокращении.

О необходимости ликвидации отсрочек говорят многие факты. Так, если сегодня за один призыв в войска уходят от 125 до 130 тыс. молодых людей, то уже через два года потребность Вооруженных сил в "срочниках" превысит 400-тысячный призывной рубеж. Если ликвидация ряда отсрочек - дело недалекого будущего, то уже начиная с этой весны будут ужесточены требования к морально-физическому состоянию призывников. Начальник военно-врачебной комиссии Приморского края полковник Марсель ИЛЯСОВ отметил целый ряд заболеваний, с которыми призывники из "временно негодных" к армейской службе перейдут в категорию "ограниченно годных", что автоматически выводит их за рамки призывного контингента. Так, например, "ограниченно годными" будут признаны призывники, имеющие инфекционные заболевания, а также тяжелые травмы черепа - такие как сотрясение мозга, язвенные заболевания. Таким, говорит Марсель Имамович, даже не будут давать полгода на восстановительное лечение, поскольку смысла в этом для армии нет никакого.

Кстати, наряду с уже наметившейся демографической ямой военно-врачебные комиссии края столкнулись с эхом проблем краевого здравоохранения 10-15-летней давности, когда в некоторых районах края свирепствовал гепатит. Те, кто пострадал от эпидемий начала 90-х, также не будут призваны в войска.

Военные медики не против такого тотального отбора, вот только сетуют на то, что при имеющихся силах и средствах им будет нелегко из увеличившегося контингента отобрать истинно здоровых будущих солдат.