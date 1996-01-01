В Приморский край доставили вакцины от птичьего гриппа

Из необходимых 3 млн доз пока привезли только 250 тыс. Этот объем позволит начать вакцинацию домашних птиц, сообщили в департаменте сельского хозяйства администрации Приморского края.

Вакцинация домашних птиц в Приморье была начата в конце марта, но из-за недостатка препарата проводилась только в "зонах риска", где обычно останавливаются перелетные птицы. Всего в этих местах были привиты около 100 тыс. птиц. В общей сложности на частных подворьях края зарегистрировано около 1 млн пернатых. Однако начавшаяся массовая вакцинация показала, что частники содержат гораздо больше птиц, чем зарегистрировано, и потребность в вакцине может возрасти.