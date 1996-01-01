УБОП ищет директора "Владстройзаказчика"

Объявлен в розыск, подозреваемый в хищении бюджетных средств руководитель муниципального предприятия "Владстройзаказчик" Евгений ЧЕРНЫХ, сообщили в УБОП УВД Приморского края.

В ориентировке говорится, что Черных подозревается в хищении денежных средств на сумму более 144 млн руб., "совершенном в составе организованной преступной группы под руководством начальника управления содержания жилого фонда и городских территории администрации города Владивостока Алана БУДАЕВА". Цитируем дословно. Между тем, как сообщал "ЗР" ранее, в отношении Алана Будаева было возбуждено уголовное дело по статье 201, часть 1 УК РФ - это лишь злоупотребление полномочиями.

Эта нарочитая публичность разборок убоповцев и чиновников наводит на мысль, что с доказательствами у следствия не густо.