Опийная любовь

Пару десятков лет тому назад, устав ловить птицу счастья в родном солнечном Узбекистане, Гульнара НУРАЛИЕВА и ее супруг перебрались в далекий заснеженный Хабаровск. Здесь в 1980 году родился их первенец -Михаил НУРАЛИЕВ. Но идиллия продлилась недолго - супруг покинул семейное гнездо, оставив Гулю растить сына в одиночестве.

Вновь попытавшись устроить личную жизнь, она вышла замуж и стала гражданкой МАЛЬЦЕВОЙ. Результатом этого брака в 1982 году стало рождение сына - Андрея Мальцева. Однако второй муж Гульнары также в семье не задержался.

Оба мужа покинули ее по вполне объяснимой причине - не каждый готов прожить свою жизнь с наркоманкой. Опий - вот что было настоящей, единственной и неизменной любовью Гульнары Мальцевой. Этой страшной привязанностью она щедро поделилась со своими сыновьями, которые за весьма непродолжительный срок тоже стали законченными опийными наркоманами.

Доза для тети Гули

Зарабатывать на жизнь честным трудом ни сама 43-х летняя Гуля, ни ее сыновья не собирались. Да и какой работник из наркомана? Но счета за квартиру (единственное благо, коим владело семейство Гульнары) приходили исправно и ждали оплаты, а тела всех троих, изматываемые наркотическими ломками, ежедневно требовали свою "дозу". Опий - это вам не семечки по пять рублей стакан: в Хабаровске стоимость 1 дозы ацетиллированного опия (состава, готового для укола) - 200-300 рублей, колоться же жаждали все трое...

Для того, чтобы вырваться из денежного капкана, а заодно, обеспечить себе бесперебойное поступление наркотика, Гуля решила превратить свою квартиру в доме по улице Волочаевской в наркопритон. Сначала посетителями "точки" были несколько наркоманов из числа старых знакомых. За пользование притоном они рассчитывались с хозяйкой наркотиками. Но денег по-прежнему не хватало. Чтобы получать прибыль, нужно было не просто предоставлять страждущим кров, но и реализовывать клиентам "кайф".

Семейное предприятие

Для расширения "бизнеса" и улучшения "сервиса" срочно требовались помощники. Имея под рукой двоих взрослых сыновей, Гуля не стала искать "кадры" на стороне. Под чутким руководством мамы дети стали трудиться на наркотической ниве.

В этой маленькой, но организованной преступной группе всеми делами заправляла мать. Она же распределила всем своеобразные "должности": сама Гуля отвечала за пропуск в притон клиентов, создание условий для потребления наркотиков, обслуживание посетителей и уборку помещения. Периодически она помогала сыну Мише, которому отвели роль химика-кустаря, в изготовлении на кухонной электроплите ацетиллированного опия. Михаил же приобретал необходимые составляющие (соду, уксус, посуду) для составления криминальной опийной "микстуры". Приготовленную смесь вкалывали себе Михаил, его мать и брат и, конечно же, ставшие более многочисленными посетители притона.

Андрею была отведена роль "кассира" и, одновременно, главного опийного поставщика заведения - он собирал с клиентов деньги, на которые потом приобретал у хабаровских драгдилеров опий-сырец и ангидрид уксусной кислоты - главные составляющие "ханки", как в простонародье называют производимую Михаилом опийную смесь для инъекций. В свободное от основных обязанностей время Андрей помогал матери и старшему брату в производстве "ханки" и обслуживании клиентов.

К осени 2004 года сплоченная криминальная семейная бригада тети Гули работала во всю мощь. Будущее всем троим рисовалось радужным, а существование притона - вечным.

Контора погорела

Работа притона шла строго по расписанию, как у вполне порядочного государственного учреждения. Имелись: постоянный штат надежных "сотрудников", сложившийся контингент клиентов, официальный распорядок дня (страждущие могли посещать притон исключительно в условленные часы дня) и прейскурант (помимо оплаты приобретаемой для себя "дозы" клиент должен был оплатить и часть "дозы" для тети Гули или кого-либо из ее сыновей - десятина за пользование притоном и обслуживание).

Накануне Нового 2005 года на заведение тети Гули обрушилось неожиданное несчастье - по владениям "опийной мамы" прогулялся "красный петух". Что вызвало нашествие огненной стихии - неизвестно: то ли неисправная электроплита, то ли непогашенный окурок, но, будучи "под кайфом", ни хозяева, ни посетители притона не заметили возгорания. Люди очнулись от наркотического сна, лишь когда огонь буквально начал лизать им пятки. Спастись успели все, но квартира на Волочаевской стала непригодной не только для содержания притона, но и просто для жилья.

Чтобы не выбиться из "производственного графика", семейство Гульнары, успевшее сколотить на притоне некий капиталец, спешно приобрело квартиру на улице Ленинградской, и вскоре опийная "точка" вновь была готова принять под свои своды изголодавшихся по "ханке" клиентов. Но, этому не суждено было случиться: не успев заработать, притон "погорел" вторично - в дверь тети Гули постучались сотрудники правоохранительных органов...

Всей семьей - за решетку

Постоянно одурманенной опием Гульнаре было невдомек, что уже длительное время криминальная деятельность ее семейной бригады находится под наблюдением стражей порядка. Суть и распорядок работы притона на Волочаевской, равно как и все действия его хозяев, были известны слугам закона чуть ли не по минутам! Доказательная база, тщательно формируемая борцами с незаконным оборотом наркотиков, изобиловала фактами и свидетельствами о преступной деятельности организованной преступной группы "опийной мамы". Было решено поставить точку в смертоносном семейном бизнесе.

Гульнару и ее сыновей задержали в их новой квартире по улице Ленинградской. Все трое оказались на скамье подсудимых. Центральный районный суд г. Хабаровска признал Гульнару Мальцеву виновной в организации и содержании наркопритона и приговорил ее к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ее старший сын, Михаил Нуралиев, был признан судом виновным в организации и содержании наркопритона, а также в изготовлении и сбыте наркотического вещества. Ранее, в 2003 году, Михаил уже был судим Центральным районным судом за грабеж и приговорен к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Учитывая это, по совокупности приговоров путем частичного присоединения неотбытого наказания по предыдущему приговору, окончательное наказание, назначенное Михаилу Центральным районным судом Хабаровска, составило 4 года и 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Андрей Мальцев был также признан судом виновным в организации и содержании наркопритона и приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Преступница-мать и ее беспутные сыновья были взяты под стражу в зале суда. Ближайшие годы дружное семейство проведет за колючей проволокой зоны. Раздельно.

Приговор суда вступил в законную силу. Но это была лишь людская кара. Всем троим предстоит еще и суд Божий: неизвестно, доживут ли Гульнара и ее сыновья до светлого часа освобождения - законченные опийные наркоманы со стажем, они вполне могут пасть жертвами беспощадной наркотической ломки.

Р. S. Имена и фамилии персонажей истории изменены по этическим соображениям.

Отдел информации ГУ МВД РФ по ДВФО, при содействии пресс-службы Хабаровского краевого суда.