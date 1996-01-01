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На Хабаровской таможне раскрыли подделку сертификатов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сотрудники отделения дознания Хабаровской таможни провели неотложные следственные действия по факту контрабандного перемещения через границу лесоматериалов и передали уголовное дело в Хабаровскую транспортную прокуратуру. Как сообщил пресс-секретарь Хабаровской таможни Юрий РОЖКОВСКИЙ, в данном уголовном деле были объединены шесть аналогичных эпизодов, когда в период с января по март 2005 г. одной и той же фирмой в Китай отправлялся лес по подложным фитосанитарным сертификатам.

Так как Таможенный кодекс разрешает предоставлять в таможню копию фитосанитарного сертификата, самому таможенному инспектору определить поддельность данного документа крайне затруднительно. Судьбу сертификатов решал Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы Минюста, который и определил, что "...сертификаты являются промежуточными копиями оригиналов". Другими словами, перед тем как направить в таможню копию документа, с ним производили посторонние манипуляции, - замазывали истинную информацию, вклеивали любую другую и т. п.

Причины для подобных махинаций есть. Фитосанитарный сертификат выписывается на определенный объем и определенный сорт дерева. Получать новый сертификат, т. е. вызывать представителя госинспекции по карантину растений на склад или на деляну, тратить время и деньги, пытаться что-то отвечать на вопросы представителя о том, что "откуда дровишки", - хлопотно.

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