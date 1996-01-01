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Балалаечный призыв

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Президент России Владимир ПУТИН подписал указ "О призыве в апреле-июне 2006г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву". В период с 1 апреля по 30 июня 2006 г. на военную службу будет призвано 124 тыс. 550 россиян в возрасте от 18 до 27 лет.

Между тем Минобороны добилось одобрения законопроекта по отмене девяти отсрочек. Сомнений в том, что они пройдут и Госдуму, практически нет. Так что с 2008 года в армию на 12 месяцев отправятся отцы малолетних детей, учащиеся ПТУ и техникумов, сельские врачи, педагоги и "балалаечники".

Прежде всего, речь идет о молодых людях, занятых постоянным уходом за близкими родственниками-инвалидами I и II групп, а также гражданами пожилого возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет). По мнению военных, в России много семей, где родители-пенсионеры или инвалиды работают и обеспечивают себя самостоятельно, так что право на подобную отсрочку для призывника должна будет определить медико-социальная экспертиза.

Будет отменена отсрочка от службы и для тех, чьи жены беременны сроком более 26 недель, а также вытекающая из нее отсрочка отцам, имеющим детей до 3 лет. Судя по всему, в Минобороны сочли, что жены таких призывников сами смогут содержать себя и ребенка, поскольку государство и так поддерживает их пособиями по уходу за детьми (можно ли прожить на эти деньги, военные, похоже, не выясняли).

Кроме того, министры согласились на отмену отсрочек, которые оказались не социально значимыми, а скорее, экономическими. Ими молодых людей привлекали на заводы оборонно-промышленного комплекса (отсрочка работающим по специальности после окончания вуза в госорганизациях, перечень которых до сих пор определяло правительство), на работу в школу (педагогам с высшим педагогическим образованием и постоянной педагогической работой) и сельские медучреждения (отсрочка постоянно работающим сельским врачам).

Правительство также положительно отреагировало на просьбу военных убрать отсрочку для обучающихся в вузах Государственной противопожарной службы, внутренних дел, таможенных органов и т. д. и учащихся ПТУ и техникумов.

И, наконец, Минобороны добилось отмены отсрочки так называемым "балалаечникам" - одаренным молодым людям, кому право на отсрочку представлял президентский указ.

Отмены девяти заявленных отсрочек, по мнению Генштаба, хватит, чтобы у военных наконец появился выбор при отборе призывников. До сих пор именно на отсутствие такового выбора сетовали военачальники. По их мнению, увеличение числа призывников позволит Минобороны покрыть тот "некомплект" в 12%, который, по расчетам военных, возникнет в войсках при сокращении срока службы до 12 месяцев.

Правда, Минобороны не стало уточнять схему этих расчетов и пока не раскрыло главную военную тайну - сколько именно призывников потребуется войскам после 2008 года.

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