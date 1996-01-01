Пистолет погибшего милиционера остался в гей-клубе

В ночь с 25 на 26 марта на Партизанском проспекте Владивостока произошло ДТП, в результате которого автомобиль влетел в подземный переход на встречной пешеходной зоне. Водитель авто скончался на месте. "ЗР" стали известны детали трагедии.

Как выяснилось, водителем был сотрудник уголовного розыска Первореченского РУВД. В тот день он был "на подработке" - охранял гей-клуб "Табу" в районе ул. Гоголя. Причем без официального разрешения взял пистолет в дежурной части райотдела. Затем он зачем-то решил съездить в город, оставив табельное оружие на хранение... буфетчице.

По дороге милиционер-охранник подобрал голосовавших на дороге трех пассажиров и погнал с огромной скоростью в сторону Покровского парка.

Выехав на встречную полосу, пьяный водитель не справился с управлением и на остановке "Картинная галерея" угодил в подземный переход. До смерти напуганные пассажиры, к счастью, остались целы. Коллеги погибшего милиционера были просто в шоке, когда сотрудница гей-клуба выдала им табельный пистолет.